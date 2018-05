Nach der Partie in der Fußball-Kreisliga C zwischen dem SuS 09 Dinslaken III und Westende Hamborn (3:2) gab es am Samstag unschöne Szenen.

Nachdem sich die Gäste schon während des Spiels diverse Male über den Schiedsrichter aufgeregt hatten und auch durch ihre harte Gangart in den Zweikämpfen aufgefallen waren, wurde es nach der Partie handgreiflich. Zunächst zeigte der Unparteiische einem Hamborner Spieler in der 85. Minute die rote Karte, nachdem dieser sich gewaltig in der Wortwahl vergriffen hatte. Als der Spielleiter die Partie abgepfiffen hatte, bedrängten die Gäste diesen. Begleiter des Schiedsrichters stellten sich schützend vor den 19-jährigen Voerder. Einer der Begleiter erhielt dabei von einem 40-Jährigen der Duisburger Mannschaft mit einer gefüllten Plastikwasserflasche einen Schlag auf den Kopf. Damit nicht genug, denn einige Akteure der Hamborner verteilten auch noch Faustschläge und Tritte, was in einem kurzzeitigen Tumult ausartete. Wir versuchen, das Schiedsrichterwesen wie einen Verein zu führen und durch gemeinsame Aktivitäten das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Es muss kein Einzelsport sein.

Dinslakens Schiedsrichter-Obmann Florian Weinmann Einige Dinslakener Spieler versuchten die Lage zu beruhigen, indem sie deeskalierend dazwischengingen, doch das gestaltete sich aufgrund der stark erhitzten Hamborner Gemüter nicht einfach. Der Unparteiische rief nach diesen Vorfällen die Polizei, die mit etwa zehn Beamten anrückte und einige Beteiligte sowie Zeugen vernahm. Den 40-jährigen Duisburger erwartet ein Strafverfahren. Auf die Frage, ob solche Vorfälle auf Fußballplätzen in den letzten Monaten gestiegen seien, meint Dinslakens Schiedsrichter-Obmann Florian Weinmann: „Verallgemeinernd kann man das nicht sagen, aber es ist natürlich weiterhin ein Problemfaktor.“ Es sei ohnehin schon schwierig, neue Kollegen zu werben. „Viele kriegen die Verpflichtungen, die man eingeht, heutzutage nicht mehr auf die Kette und gehen mit einer anderen Erwartungshaltung an die Sache heran“, hadert Weinmann. „Wir versuchen, das Schiedsrichterwesen wie einen Verein zu führen und durch gemeinsame Aktivitäten das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Es muss kein Einzelsport sein“, betont der Obmann. Um die Schiedsrichterei für Neulinge angenehmer zu machen, wurde in einigen Kreisen schon ein Tandemprojekt getestet, bei dem ein erfahrener Schiedsrichter dem „Anfänger“ gegebenenfalls Hilfestellung leistet. Außerdem gibt es ein Partnersystem, bei dem den Neulingen erfahrene Kollegen zur Seite gestellt werden, die die ersten vier bis fünf Spiele beobachten.

