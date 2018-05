Dass sich die Fans des FC Schalke 04 bestens mit den Anhängern des 1. FC Nürnberg verstehen, ist in Deutschland bekannt.

Wohl keine Fanfreundschaft in den Profiligen wird intensiver gepflegt. Weniger bekannt ist, dass die „Ultras Gelsenkirchen“ (UGE) auch Freundschaften zu Ultra-Gruppen aus dem Ausland aufgebaut haben. Besonders die Daumen drücken sie deshalb dem FC Twente Enschede in den Niederlanden, Vardar Skopje in Mazedonien und nun hängt auch eine rote Fahne der „Nuova Guardia“ in der Nordkurve.

Die „Nuova Guardia“ ist die führende Gruppe des italienischen Zweitligisten US Salernitana. Auf der Schalker Vereinshomepage erklärten die Ultras nun, wie die Kontakte entstanden. Im September 2016 lernten demnach zwei UGE-Mitglieder Teile der Fangruppe aus Italien am Rande eines Spiels gegen Hellas Verona kennen und tauschten die Kontaktdaten aus. Beim Spiel gegen Benevento Calcio einen Monat später folgte mit einer größeren Gruppe der zweite Besuch in der „Curva Sud“. Im November 2016 schauten sich Fans aus Italien das Schalke-Spiel gegen Darmstadt 98 an. Seit diesem Heimspiel hängt die Fahne der „Nuova Guardia“ in der Nordkurve.

Das Mutterland der Ultras

Für die Schalke-Ultras ist die Fanfreundschaft eine ganz besondere. Im Interview auf der Schalke-Seite lassen sie sich so zitieren: „Italien ist das Mutterland der Ultras. Obwohl der Verein nur zweimal in der Serie A gespielt hat und keine großen Erfolge feiern konnte, gilt die Curva Sud trotzdem als eine der besten Kurven des Landes, auch was Choreografien angeht. Schon wenn man als Jugendlicher Choreos angesehen hat, waren die von Salernitana immer beeindruckend.“ Der Vorsänger der Ultras im Oberrang sei rund 60 Jahre alt. Auch die Lage hat es den Ultras angetan: Salerno liegt in der Nähe von Neapel an der Amalfiküste, vom Oberrang des Stadions ist das Meer zu sehen.

Für die kommende Saison haben die Schalker Ultras einen besonderen Wunsch: Sie wünschen sich ein Champions-League-Spiel gegen den SSC Neapel.