Der Transfer von Marius Wolf vom DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt zu Borussia Dortmund ist perfekt. Der Offensivspieler unterzeichnet einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 beim BVB.

Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund hat sich mit Marius Wolf auf eine langfristige Zusammenarbeit verständigt. Der in der Offensive vielseitig einsetzbare Profi unterzeichnete beim achtmaligen Deutschen Meister einen bis 30. Juni 2023 datierten Fünf-Jahres-Vertrag.

Wolf, mit wettbewerbsübergreifend sechs Toren und elf Vorlagen in 34 Pflichtspielen einer der Aufsteiger der gerade abgelaufenen Saison, kommt von DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt zum BVB. Sportdirektor Michael Zorc sagte über die Verpflichtung des 23-Jährigen: „Marius Wolf ist ein sehr entwicklungsfähiger Spieler mit großer Perspektive. Die Kombination aus seinen sportlichen Fähigkeiten und seiner hervorragenden Mentalität macht ihn zu einem perfekten Spieler für Borussia Dortmund.“

Marius Wolf freut sich auf die Herausforderung beim BVB: „Ich bin sehr glücklich, dass ich bei einem so großen Club die Möglichkeit bekomme, mich weiterzuentwickeln. Mein Ziel ist es, mit Dortmund in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein und dabei möglichst auch den einen oder anderen Titel zu gewinnen.“

Marius Wolf wird Anfang Juli mit seinem neuen Team in die Vorbereitung auf die Saison 2018/2019 einsteigen.