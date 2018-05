Die Meisterschaft ist für den VfB Essen Nord endgültig besiegelt. Mit 2:0 (1:0) konnte der Platznachbar Preußen Essen besiegt werden. Was folgte, waren eine endlose Party und prominente Glückwünsche.

Mit dem Abpfiff ging am Sonntag gegen 15:15 Uhr in der Nordstadt Essens die ganz große Feier los. Gerade hatte der VfB Essen Nord 09 die Meisterschaft in der Kreisliga A mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den ESC Preußen Essen klar gemacht, da brachen alle Dämme und es wurde flaschenweise in Bier geduscht.

Mit dem Erfolg am vorletzten Spieltag sichert sich Essen-Nord vorzeitig den ersten Tabellenplatz und den gleichzeitigen Aufstieg in die Bezirksliga. Die Blau-Weißen krönen damit eine überaus erfolgreiche Saison, die man so Anfang des Jahres nicht erwartet hatte. Nur eine Niederlage musste die Mannschaft von Trainer Patrick Meyer hinnehmen, sowohl offensiv als auch defensiv gehörte man zu den Besten der Liga.

Auch der eher schwache Auftritt im Derby gegen der ESC konnte darüber nicht hinwegtäuschen. Das Spiel war mit Spannung erwartet worden, doch am Ende entwickelte sich nicht die hitzige und aggressive Stimmung, die man bei einem Derby vermuten würde. Das lag zum einen daran, dass Preußen stark ersatzgeschwächt antrat und zum anderen auch, weil auf Seiten von Essen-Nord auf der Zielgeraden doch noch Verunsicherung ins Spiel kam. "Das war ein schwaches Spiel von uns. Das in so einer Situation die Spieler nervös werden, ist normal. Am Ende haben wir aber auch die letzten Punkte für die Meisterschaft geholt und nur das zählt", resümiert Meyer. Danach stieg eine wilde Meistersause, die bei einigen Spielern bis tief in die Nacht dauerte.

Vielleicht half in diesem entscheidenden Spiel aber auch die prominente Unterstützung, die den VfB schon vor dem Anpfiff erreichte. Sowohl der Comedian Elton als auch das Schalker-Urgestein Gerald Asamoah drückten per Videobotschaft die Daumen. Nach dem Sieg kamen dann auch noch Glückwünsche von Ex-Profi Ivan Klasnic hinzu.

Wie kommt es, dass ehemalige Bundesliga-Spieler und Prominente auf den Verein aus dem Norden Essens aufmerksam werden? Die Antwort liegt in der Freundschaft zwischen Klasnic und dem VfB-Geschäftsführer Dalibor Pavlovic. Und seitdem der Ex-Bremer sogar Ehrenmitglied bei den Blau-Weißen ist, kommen solche Videos immer wieder zu Stande. Besonders dann, wenn Klasnic wie am Wochenende beim Abschiedsspiel von David Odonkor auf viele ehemalige Weggefährten trifft.

Doch nach den ganzen Feierlichkeiten und Glückwünschen steht am kommenden Sonntag noch das abschließende Spiel der Saison gegen den DJK Dellwig an. Und da will man nochmal alles geben. "Wir wollen die Saison seriös zu Ende spielen, wie wir es von anderen Teams auch erwarten würden", sagt Meyer und fügte hinzu: "Wir werden zum Abschluss nochmal mit voller Kapelle spielen."