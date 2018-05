Der FC Blau-Gelb Überruhr spielt als Aufsteiger eine überragende Saison in der Bezirksliga. Einen Spieltag vor Ende der Saison hat man sogar noch die Chance, wieder auf Platz eins zu springen.

Glückwünsche zur 99 Prozent sicheren Relegation um die Landesliga wollte Blau-Gelb Überruhr-Trainer Jörg Dohmann nur widerwillig annehmen. "Von der Relegation hat man ja erstmal nichts, außer zwei weitere Chancen den Aufstieg klar zu machen", zierte sich Dohmann vor verfrühter Euphorie.

Überragende Form spricht für BG Überruhr

Doch auch ihm ist bewusst, dass es schon mit dem Teufel zugehen müsste, damit seine Mannschaft noch vom zweiten Platz der Tabelle abrutscht. Zu dominant ist das Team in den letzten Wochen aufgetreten und hat sich mit einem Kantersieg nach dem anderen eine Tordifferenz herausgespielt, die der Tabellen-Dritte aus Vogelheim kaum noch aufholen wird. In Zahlen ausgedrückt: Die letzten fünf Begegnungen konnten alle gewonnen werden, 29 Tore erzielte man in dieser Zeit und kassierte nicht ein Einziges. Somit hat man zwar nur drei Punkte Vorsprung auf den Vogelheimer SV, aber eine um 26 Tore bessere Differenz in der Hinterhand.

Drei Punkte trennen die Essener ebenfalls auch von Platz eins, der die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Landesliga bedeuten würde. Diesen hat aktuell der SV Genc Osman Duisburg inne. Auch hier könnte am Ende die Tordifferenz entscheiden, auch hier ist Überruhr im Vorteil. Dass Genc Osman sich die Meisterschaft noch nehmen lässt, davon geht Dohmann nicht aus. "Es wäre zwar schön, aber ich glaube nicht wirklich dran. Sollten sie dennoch patzen, wollen wir unbedingt da sein", blickt der Trainer auf den kommenden Sonntag.

Wir können da nicht hinfahren und sagen: Die Punkte nehmen wir im Vorbeigehen mit. Jörg Dohmann

Dennoch sieht er es als falschen Ansatz, von vorne herein nur auf die Duisburger zu gucken. "Wir müssen erstmal unser Spiel gewinnen, damit wir uns überhaupt Hoffnungen machen können", sagt der 36-jährige. Dazu muss seine Mannschaft das Gastspiel bei der Spvgg. Meiderich erfolgreich gestalten. Und das wird schwierig genug, denn Meiderich kämpft noch gegen den Abstieg. Dohmann erwartet einen dementsprechend motivierten Gegner und erwartet von seiner Elf eine konzentrierte Leistung. "Wir können da nicht hinfahren und sagen: Die Punkte nehmen wir im Vorbeigehen mit", warnt er vor Leichtsinnigkeit.

Auch mit Blick auf die eventuellen Relegationsspiele will Dohmann einen Konzentrationsabfall seiner Akteure verhindern. Denn auch er weiß, dass es am Ende enttäuschend wäre, wenn man nach Platz eins in der Winterpause am Ende mit leeren Händen dastehen würde. Dann wären auch die Glückwünsche zur Relegation für die Katz gewesen.