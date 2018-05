Der TSV 1860 München ist wieder drittklassig! Der gebürtige Essener Sascha Mölders avancierte mit drei Treffern in den Aufstiegsspielen gegen Saarbrücken zum Helden. Wir haben mit ihm gesprochen.

RevierSport war auf der Aufstiegsfeier der "Löwen" vor Ort und unterhielt sich neben Mölders auch mit einem anderen Essener Jungen: Hendrik Bonmann.

Beide machen auch im Moment des Aufstiegs mit 1860 München keinen Hehl daraus, wie sehr ihnen Rot-Weiss Essen am Herzen liegt - vor allem Mölders betont: "Rot-Weiss Essen ist immer in meinen Herzen. Das ist mein Verein." Eine Rückkehr an die Hafenstraße will der 33-Jährige auch nicht ausschließen. Doch vorher wird gefeiert - denn der Aufstieg war sehr emotional.