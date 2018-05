Am vorletzten Spieltag der Oberliga Niederrhein katapultierte sich der SV Straelen dank eines 2:1 (0:0)-Erfolgs beim SC Düsseldorf-West zurück an die Tabellenspitze.

Somit kommt es am Sonntag zum Showdown. Dabei sah es lange Zeit nicht nach einem Erfolg des Teams von Marcus John aus, der an seiner alten Wirkungsstätte einen lebendigen Gegner traf, der seinem Ex-Trainer unbedingt die Aufstiegssuppe versalzen wollte. „Meinen Jungs habe ich in der Halbzeit gesagt, wenn wir so weiterspielen, vergeigen wir das Ding hier. Die ersten 45 Minuten waren sehr verkrampft, wobei wir die verkrampfteren von beiden Teams waren“, fasste John die Partie treffend zusammen. „Doch dann hatte ich ein glückliches Händchen“, so der 43-Jährige.

Mit Ahmad Jafari wechselte er in der Halbzeit für Thorsten Lippold den Matchwinner ein, der später beide Treffer zum so wichtigen Sieg beisteuerte (67., 72.). Der Anschluss von Maciej Zieba war lediglich Ergebniskosmetik (86.).

Die 120 Zuschauer an der Schorlemerstraße in Oberkassel hörten noch weit nach dem Abpfiff die lauthals feiernden Spieler der Gäste aus der Kabine, die mit ihren „Spitzenreiter“-Rufen versuchten, bis nach Homberg zu tönen. Da der VfB gegen die SpVg Schonnebeck ein 2:2-Remis erreichte, haben es die Blumenstädter gegen den VfR Fischeln jetzt selbst in der Hand (Sonntag, 15 Uhr, Stadion Römerstraße).

Auch Kapitän Kevin Weggen war überglücklich. „Die erste Halbzeit war ganz, ganz schlecht von uns. Wir kannten jedoch den Zwischenstand aus Duisburg und haben uns gesagt, dass wir die 180-Grad-Drehung brauchen. Das ist uns auch gelungen“, so der Ex-Lübecker. „Wir wissen um unsere Qualität, aber auch um die der Schonnebecker. Wenn wir es gegen Fischeln zuhause aber nicht über die Linie schaffen, dann ist uns nicht mehr zu helfen“, hat der 24-jährige Mittelfeldspieler das große Ziel schon vor Augen.

Enttäuscht über die knappe Niederlage war hingegen Julien Schneider. Der Trainer des SC West analysierte: „Wenn du aus heiterem Himmel das 0:1 und aus einem Standard heraus das 0:2 gegen so einen Gegner kassierst, hast du nicht mehr viele Möglichkeiten.“