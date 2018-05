Der SV Lippstadt hat durch einen 1:0 (1:0)-Erfolg gegen die Sportfreunde Siegen am letzten Spieltag der Oberliga Westfalen den Aufstieg in die Regionalliga West perfekt gemacht.

Die Ausgangslage war klar: Lippstadt musste gewinnen, um am Ende den Aufstieg feiern zu können. Angepeitscht durch die Kulisse von 1.970 Zuschauern ließen die Gastgeber auch schnell keinen Zweifel daran, dass sie das große Ziel am Ende erreichen wollen. Bereits nach sieben Minuten erzielte Paolo Maiella die frühe Führung für die Gäste. Siegens Cheftrainer Dominik Dapprich hatte seine Mannschaft davor noch gewarnt: „Ich wusste, dass die ersten 15 Minuten schwer werden. Danach sind wir aber besser reingekommen, ohne uns jedoch die ganz großen Torchancen zu erspielen.“ Letztendlich gab sich aber auch Dapprich mit dem Nachmittag zufrieden: „Ein Dank an die Zuschauer. Vor so einer Kulisse zu spielen, ist für jeden Spieler ein Erlebnis. Da muss ich auch ein Lob an meine Mannschaft aussprechen, dass sie die schwierige Situation, in der wir selbst noch eingreifen konnten, so angegangen ist.“

Vor allem in der zweiten Halbzeit machte Siegen noch einmal Druck und gab sich keineswegs als Sparringspartner, der am Ende eine Aufstiegsfeier verfolgen wollte. Kurz vor Schluss hatte Okay Yildirim gar noch den Ausgleichstreffer auf dem Fuß, fand in Lippstadt-Keeper Christopher Balkenhoff aber seinen Meister. So mussten die Lippstäder Fans zwar zittern, konnten letztendlich aber dann doch den Aufstieg und die Meisterschaft in der Oberliga Westfalen feiern.

Lippstadts Cheftrainer Daniel Berlinski war die Freude und Erleichterung ob des Sieges nach dem Spiel anzumerken. „Zum Spiel will hier sicher niemand mehr viel hören“, rief er in den VIP-Bereich des Stadions am Bruchbaum, in dem die Pressekonferenz stattfand, setzte dann aber doch noch zum Fazit an: „Mir fehlen ein bisschen die Worte. Wir haben eine überragende Rückrunde gespielt. Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, dass sie sich keinen großen Druck aufbauen sollen und das Spiel befreit angehen sollen.“

DFB-Pokal-Teilnahme noch möglich

Vor allem die letzten Monate, in denen Lippstadt viele englische Wochen meistern musste, machten Berlinski stolz: „Wir haben uns für die letzten Wochen und Monate belohnt. Wir hatten viele Verletzte, umso schöner ist es, dass wir den Aufstieg feiern können.“ Die Saison ist für die Lippstädter aber noch nicht vorbei. Ein Spiel steht noch an, indem die Ostwestfalen gegen den SV Rödinghausen um den Einzug in den DFB-Pokal spielen. Berlinski hatte das Spiel zwar nach dem Aufstieg im Kopf, gab dennoch eine klare Marschroute vor: „Wir werden jetzt drei Tage feiern und dann bereiten wir uns auf Rödinghausen vor.“