Obwohl der 1.

FC Köln auf dem Papier der klare Favorit war, musste der Gast gegen Viktoria Köln eine überraschende 0:1-Pleite einstecken. Die Prognosen für Köln waren gut. Doch am Ende zogen Wolken auf und der Favorit sonnte sich nicht im Freudenjubel. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Die Geißböcke hatte mit 5:1 gesiegt.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete die Viktoria mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Bird und Okoeguale für Drndar und Bali. Auch der 1. FC Köln baute die Anfangsaufstellung auf vier Positionen um. So spielten Friedsam, Matter, Modler und Akalp anstatt Adamczyk, Oduro, Papalia und Mueller.

In der 41. Minute stellte Köln personell um: Per Doppelwechsel kamen Farid Bacevac und Dustin Berndt auf den Platz und ersetzten Finn Modler und Can Bozdogan. Bis zur Halbzeit änderte sich am Zählerstand nichts, sodass Viktoria Köln und der FC nach 45 Minuten torlos in die Kabinen gingen. 200 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Köln schlägt – bejubelten in der 51. Minute den Treffer von Kilian Hornbruch zum 1:0. Als Schiedsrichter Sebastian Wieber die Begegnung beim Stand von 1:0 letztlich abpfiff, hatte der Gastgeber die drei Zähler unter Dach und Fach.

Die Kölner bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, sechs Unentschieden und 15 Pleiten. Durch die drei Punkte gegen den 1. FC Köln verbessert sich die Viktoria auf Platz 13. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Viktoria Köln deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist Köln in diesem Ranking auf. Trotz der Niederlage behält Köln den fünften Tabellenplatz. Nächsten Sonntag (13:00 Uhr) gastiert die Viktoria bei Borussia Mönchengladbach, der FC empfängt zeitgleich den Hombrucher SV.