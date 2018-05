Am Sonntag trennten sich Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach unentschieden mit 2:2.

Mönchengladbach erwies sich gegen Dortmund als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Das Hinspiel hatte der BVB bei BMG mit 2:0 für sich entschieden.

Der Gastgeber nahm sechs Änderungen vor. Es spielten Göckan, Pakia, Knoop, Schönnenbeck, Hetemi und Ferjani statt Berisha, Thaqi, Wengerowski, Örs, Deubel und Lübke in der Startaufstellung. Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 150 Zuschauern bereits flott zur Sache. Alaa Bakir stellte die Führung des Tabellenführers her (7.). Youssoufa Moukoko versenkte die Kugel zum 2:0 für Dortmund (16.) Nach nur 27 Minuten verließ Rilind Hetemi vom BVB das Feld, Malte Wengerowski kam in die Partie. Ein Eigentor von Borussia Dortmund in der 30. Minute brachte Borussia Mönchengladbach den 1:2-Anschluss. In der 31. Minute verwandelte Jordi Bongard dann einen Elfmeter für Mönchengladbach zum 2:2. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Zunächst blieb es beim Status quo. In der 58. Minute gab es dann eine personelle Veränderung, für Marcello Romano spielte Noah Oke Eyawo bei BMG weiter. Beim Abpfiff durch Schiedsrichter Jonas Beinhofer stand es zwischen Dortmund und Borussia Mönchengladbach pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Der BVB ist seit drei Spielen unbezwungen. Offensiv kann Borussia Dortmund in der Bundesliga West kaum jemand das Wasser reichen, was die 85 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Mönchengladbach nur sieben Zähler. Mit 55 geschossenen Toren gehört der Gast offensiv zur Crème de la Crème der Bundesliga West. Nach 25 absolvierten Begegnungen nimmt die Fohlen den vierten Platz in der Tabelle ein. Während Dortmund am nächsten Sonntag (13:00 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf gastiert, duelliert sich BMG zeitgleich mit Viktoria Köln.