Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der FC Stoppenberg und RuWa Dellwig mit dem Endstand von 0:6.

Dellwig ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das der Gast letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Während beim FCS diesmal Eichmann, Schmidt, Schmelter, Askin und Teka für Baier, Neumann, Schwojer, Caki und Kornblum begannen, standen bei Dellwig Busmann und Koch statt Czok und Drechsler in der Startelf. Tobias Uehmann trug sich in der 38. Spielminute in die Torschützenliste ein. Der FC Stoppenberg brauchte den Ausgleich, aber die Führung von RuWa Dellwig hatte bis zur Pause Bestand. Mit einem Wechsel – Niklas Schwojer kam für Thomas Spiegelhoff – startete Stoppenberg in Durchgang zwei. Mit dem Toreschießen war noch lange nicht Schluss, als Ralf Busmann vor den 30 Zuschauern den zweiten Treffer des Spiels für Dellwig erzielte. Dennis Peter, der von der Bank für Arlind Amagjekaj kam, sollte für neue Impulse bei RuWa Dellwig sorgen (59.). Matthias Bloch verwandelte in der 65. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung von Dellwig auf 3:0 aus. Mit den Treffern zum 6:0 (68./73./81.) sicherte Peter RuWa Dellwig nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Die Dellwiger überrannte den FCS förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Der FC Stoppenberg kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 19 zusammen hat. Ansonsten stehen noch sechs Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Trotz der Niederlage fällt der Gastgeber in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Mit 94 Toren fing sich der Aufsteiger die meisten Gegentore in der Essen Kreisliga A1. Siege waren zuletzt rar gesät bei Stoppenberg. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon fünf Spiele zurück.

Dellwig behauptet nach dem Erfolg über den FCS den vierten Tabellenplatz. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte RuWa Dellwig seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her. Die Defensivleistung des FC Stoppenberg lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Dellwig offenbarte Stoppenberg eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Kommende Woche tritt der FCS beim FC Saloniki Essen an (Sonntag, 15:00 Uhr), am gleichen Tag genießt RuWa Dellwig Heimrecht gegen den ESC Preußen Essen.