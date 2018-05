Fortuna Düsseldorf trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen die SG Unterrath davon.

Den großen Hurra-Stil ließ Düsseldorf vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier. Im Hinspiel hatte der Gast einen knappen 1:0-Sieg eingefahren.

Die SG Unterrath nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Baysal, Schoeps und Helfer statt Ristea, Busch und Sesen. Auch Fortuna Düsseldorf tauschte auf vier Positionen. Dort standen Kiriakidis, Kücük, Troschka und Yesilay für Giesen, Bernoth, Geroschus und Bukvasevic in der Startformation.

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Faris Hodzic von Unterrath den Platz. Für ihn spielte Antonio Marinovic weiter (54.). In der 60. Minute stellte Düsseldorf personell um: Per Doppelwechsel kamen Timur Enes und Luca Marcello Paura auf den Platz und ersetzten Emre Mustafa Kücük und Alexandros Kiriakidis. Nikell Paul Touglo sicherte der Fortuna vor 100 Zuschauern in der 71. Minute das erste Tor. Zum Schluss feierte die Düsseldorfer einen dreifachen Punktgewinn gegen die SG Unterrath.

Trotz der Niederlage fällt Unterrath in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zehn. Insbesondere an vorderster Front kommt der Gastgeber nicht zur Entfaltung, sodass nur 19 erzielte Treffer auf das Konto des Aufsteigers gehen. Vor vier Spielen bejubelte die Unterrather zuletzt einen Sieg.

Nach 25 absolvierten Begegnungen nimmt Fortuna Düsseldorf den siebten Platz in der Tabelle ein. Am nächsten Sonntag (13:00 Uhr) reist die SG Unterrath zum VfL Bochum, am gleichen Tag begrüßt Düsseldorf Borussia Dortmund vor heimischem Publikum.