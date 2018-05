Durch ein 2:1 holte sich DJK Dellwig in der Partie gegen SF Altenessen 18 drei Punkte.

Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte DJK bei SF Altenessen 18 mit 3:0 für sich entschieden.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei DJK Steden, Knapp, Thüner und Vogel für Baltes, Sewald, Storek und Wystrach aufliefen, starteten bei SF Altenessen 18 Behlau, Bock, Thauern und Rusnarczyk statt Schmitz, Paulsen, Kirli und Bruner.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Alexander Kiwitt sein Team in der 18. Minute. Zur Pause behielt SF Altenessen 18 die Nase knapp vorn. Zum Seitenwechsel ersetzte Oliver Klimek von DJK Dellwig seinen Teamkameraden Christian Knapp. 75 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Gastgeber schlägt – bejubelten in der 82. Minute den Treffer von Marcel Steden zum 1:1. Zum Mann des Spiels avancierte Raschid Marcel El-Damen, der für den Aufsteiger in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (90.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm die Dellwiger noch einen Doppelwechsel vor, sodass Timo Wystrach und Henry Baltes für Pascal Thüner und Marcel Vogel weiterspielten (90.). Am Schluss schlug DJK SF Altenessen 18 mit 2:1.

DJK Dellwig bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, drei Unentschieden und 17 Pleiten. Nach 27 absolvierten Begegnungen nimmt DJK den zwölften Platz in der Tabelle ein.

SF Altenessen 18 baute die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus. Trotz der Niederlage behält der Gast den neunten Tabellenplatz. Nächster Prüfstein für DJK Dellwig ist der VFB Essen-Nord auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:00). SF Altenessen 18 misst sich zur selben Zeit mit dem DJK Essen-Katernberg.