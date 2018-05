Nach 90 Minuten im letzten Match der Saison verlor die SuS Waltrop 2:3 und verließ den Platz wie so oft in dieser Saison ohne Punkte.

In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Waltrop hatte mit 3:0 gewonnen.

Die erste Hälfte neigte sich dem Ende zu, als Sascha Drepper vor 25 Zuschauern zum 1:0 für die Reserve der Spvgg. Erkenschwick erfolgreich war. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 46. Minute gelang Felix Gutzeit der Ausgleichstreffer für die SuS Waltrop. Jan Meier machte in der 63. Minute das 2:1 des Gastes perfekt. Hakan Cinal witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für Erkenschwick II ein (72.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Sinan Özkaya einen Treffer für das Schlusslicht im Ärmel hatte (83.). Letztlich feierte die Erkenschwicker gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Big Points und trug einen Sieg davon.

Gäbe es einen Titel für die löchrigste Defensive, bekäme ihn die Spvgg. Erkenschwick II. Mit 94 Gegentoren kassierte Erkenschwick II die meisten Treffer. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird die Spvgg. Erkenschwick II so unzufrieden wie mit dem gesamten Saisonverlauf sein. Drei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz. Zum Saisonabschluss weist Erkenschwick II lediglich fünf Siege vor, denen fünf Remis und 18 Niederlagen gegenüberstehen. Nach allen 28 Spielen steht die Spvgg. Erkenschwick II auf dem 16. Tabellenplatz.

Die Hintermannschaft von Waltrop präsentierte sich in dieser Spielzeit anfällig. 85 Gegentreffer musste die Waltroper hinnehmen. Die SuS Waltrop beendet die Saison mit nur zwei Punkten aus den letzten fünf Spielen und ist damit sicher alles andere als zufrieden. Waltrop beendet die Saison mit insgesamt sieben Siegen, sieben Remis und 16 Pleiten. Die SuS Waltrop absolvierte eine dürftige Spielzeit, an deren Ende der Abstieg steht.