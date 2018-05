Kurz vor dem Saisonende in der Oberliga Niederrhein dreht sich auch beim VfB Hilden in der fünften Spielklasse schon ordentlich das Personalkarussell.

Neben Manuel Schulz und Said Harouz (beide zum Oberliga-Aufsteiger TSV Meerbusch), Sven Höltke (Ziel unbekannt) und Fabian Andree (zweite Mannschaft) verlässt auch Leistungsträger Denis Ivosevic den Klub. Der gebürtige Wuppertaler spielt ab der kommenden Saison für den Ligakonkurrenten Ratingen 04/19. „Einige Regionalligisten, sowie der ETB, als auch die Spvg Schonnebeck und der SV Straelen waren interessiert und es wurden Gespräche geführt. Schlussendlich hat mich das Konzept in Ratingen aber am meisten überzeugt“, so der 23-jährige Linksfuß. „Ich kenne Jens Stieghorst und besonders Alfonso del Cueto noch aus meiner Jugendzeit in Wuppertal. Es war ein offenes Gespräch. Der Trainingsaufwand in der Regionalliga lässt sich mit meinem festen Job überhaupt nicht vereinbaren“, bleibt Ivosevic realistisch.

In Ratingen soll der Deutsch-Kroate den nach Gütersloh abwandernden Tim Manstein ersetzen. „Wir sind zwar unterschiedlich vom Spielertyp her, Tim spielt jedoch ähnlich zentral wie ich und ist ebenfalls Linksfuß“, erklärt der Ex-Düsseldorfer, der sowohl bei TuRU, als auch beim ETB und aktuell in Hilden ordentlich Oberliga-Erfahrung gesammelt hat. Derzeit fehlt Ivosevic dem VfB, da er bis zum Saisonende mit einem Außenbandriss zum Zuschauen verdammt ist. „Ratingen hat mich als Führungsspieler geholt. Es ist eine schöne Aufgabe. Wir wollen zusammen etwas aufbauen. Ich möchte mich möglichst schnell etablieren, denn 04/19 will immer unter die ersten sechs kommen“, hat der 23-Jährge klare Ziele vor Augen. „Nicht umsonst habe ich einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. So habe ich Planungssicherheit.“

Auch Jens Stieghorst freut sich über den Neuzugang. „Denis ist jung, ein guter Linksfuß mit top Standards. Zudem ist er variabel einsetzbar mit einer aktuell guten Saisonbilanz in Hilden“, so der erste Vorsitzende von Ratingen 04/19.

Den größten Wunsch von Ivosevic nennt der 1,79 Meter große Mittelfeldmann ganz zum Schluss: „Das wichtigste ist, dass ich verletzungsfrei bleibe. Dann darf ich mich auf eine tolle Saison am Stadionring freuen.“