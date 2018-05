Fortuna Düsseldorf steht wohl kurz vor der Verpflichtung von Zweitliga-Torschützenkönig Marvin Ducksch.

Der mit 18 Treffern erfolgreichste Stürmer der abgelaufenen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga bestätigte der "Bild"-Zeitung (Samstag) ein Angebot des Bundesliga-Aufsteigers. "Ich kann Gespräche bestätigen. Es ehrt mich, wenn ein Verein wie Fortuna und ein Trainer wie Friedhelm Funkel Interesse an mir haben", sagte der 24-Jährige. Allerdings steht Ducksch noch bis 2019 beim Zweitliga-Club FC St. Pauli unter Vertrag, der ihn zuletzt nur an Kiel ausgeliehen hatte.

"Stand jetzt soll der Spieler am 24. Juni bei uns zum Trainingsauftakt erscheinen", zitierte die "Bild" St. Paulis Sportdirektor Uwe Stöver. Doch Ducksch betonte: "Ich muss nochmal bei St. Pauli antreten. Aber ich hoffe jetzt, dass sich beide Vereine schnell einigen. Denn es ist mein Ziel, in der Bundesliga zu spielen." Die Ablösesumme soll drei Millionen Euro betragen.