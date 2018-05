Der SV Rödinghausen kann einen weiteren Neuzugang auf seiner Haben-Seite vorweisen.

So hat der SVR zur neuen Saison Dennis Engel unter Vertrag genommen, der vom SSV Jeddeloh aus der Regionalliga Nord kommt. Zuvor stand der 22-jährige Rechtsverteidiger bei den Sportfreunden Lotte in der 3. Liga unter Vertrag.

In der Regionalliga Nord absolvierte Engel 26 Pflichtspiele für Jeddeloh, in denen er zwei Tore und drei Torvorbereitungen verzeichnen konnte. Ausgebildet wurde der äußerst schnelle Verteidiger in seiner Heimat beim VfB Oldenburg. Der beidfüßige Akteur erhält einen Zweijahresvertrag am Wiehen.