Viktoria Köln hat am Freitag noch ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen! Der vierte Neue kommt von Kickers Offenbach in die Domstadt.

Stefano Maier wird den Zweiten der Regionalliga West in der kommenden Saison verstärken. Beim Verein seiner Heimatstadt Offenbach durchlief er das Jugendsystem und schaffte 2012 den Sprung in die erste Mannschaft. Seither stand Maier in 146 Spielen für die Kickers auf dem Feld.