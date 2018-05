Nach 90 Minuten im letzten Match der Saison verlor der FC Gütersloh 0:2 und verließ den Platz wie so oft in dieser Saison ohne Punkte.

Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte der Gast mit 1:0 gesiegt.

Während bei Rheine diesmal Beckmann-Smith, Wiesch und Brüggemeyer für Hinkerohe, Fontein und Mladenovic begannen, standen beim FCG Gashi, Schubert, Bulut, Brammen, Gökdemir, Gürer und Mc Nichol Strickland statt Skara, Beuckmann, Abrashi, Karadag, Wieckowicz, Schröder und Kaptan in der Startelf.

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Philip Röhe, der in der elften Minute vom Platz musste und von Maik Osterhaus ersetzt wurde. Bis zur Halbzeit änderte sich am Zählerstand nichts, sodass der FCE und der FC Gütersloh nach 45 Minuten torlos in die Kabinen gingen. Bei Gütersloh kam zu Beginn der zweiten Hälfte Jetfat Abrashi für Fatih Gürer in die Partie. Das erste Tor ließ bis in die Schlussphase auf sich warten. Besonders ärgerlich für den FCG: Es war ein Eigentor, womit Eintracht Rheine nun 1:0 führte (88.). 200 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Rheine schlägt – bejubelten in der 90. Minute den Treffer von Timo Scherping zum 2:0. Am Ende stand der Gastgeber als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

So mittelmäßig, wie die Rheiner in den letzten fünf Spielen abschnitt (sechs Punkte), findet sich der FCE auch zum Saisonabschluss im Mittelfeld der Tabelle wieder: Rang acht. Mit 62 Gegentoren gab die Hintermannschaft von Eintracht Rheine in dieser Spielzeit ein ziemlich betrübliches Bild ab.

Für den FC Gütersloh endet die Saison mit einer langen Durststrecke. So wartet die Gütersloher schon seit neun Spielen auf einen Sieg. Allzu positiv liest sich die Bilanz von Gütersloh mit fünf Siegen, sechs Unentschieden und 19 Niederlagen nicht, auch wenn es diesmal mit Platz 16 für den Klassenerhalt ausreicht. Im Angriff des FCG herrscht Flaute. Erst 24-mal brachte der FC Gütersloh den Ball im gegnerischen Tor unter.