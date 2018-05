Der SC Wiedenbrück hat den Vertrag mit Tammo Harder (24) um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Zudem hat der SCW einen neuen Stürmer vorgestellt.

Tammo Harder ist in der Winterpause der abgelaufenen Saison zum SC Wiedenbrück gewechselt, er bestritt in der Rückrunde 6 Spiele (ein Tor) für die Ostwestfalen.

Neuzugang von der Hammer SpVg ist David Loheider (27). Loheider spielt vorne in der Spitze als Mittelstürmer. Für die Hammer Spielvereinigung bestritt der ehemalige Schalker in der letzten Saison 23 Spiele (12 Tore) in der Oberliga Westfalen. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2019.

Über den Loheider-Transfer hatte RevierSport bereits am Mittwoch exklusiv berichtet.