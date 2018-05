Energie Cottbus steht kurz vor der Rückkehr in die 3. Liga. Die Lausitzer siegten in Kiel bei Nord-Vertreter Weiche Flensburg ebenfalls mit 3:2 (3:0).

Energie Cottbus steht kurz vor dem Aufstieg in die 3. Liga, hat aber eine deutlich bessere Ausgangslage leichtfertig verspielt. Bereits in der ersten Halbzeit stellte Cottbus die Weichen auf Sieg. Streli Mamba (16.) brachte den Nordost-Meister in Führung. Maximilian Zimmer legte noch vor der Pause mit einem Doppelpack nach (29./38.). Für Flensburg gelang Christian Jürgens (69.) der Anschlusstreffer, und Rene Guder (90.) erhielt den Platzherren die Hoffnung auf eine Wende im Rückspiel.