Regionalligist 1860 München ist dank Sascha Mölders der Rückkehr in den Profi-Fußball einen großen Schritt näher gekommen.

Die vor Jahresfrist aus der 2. Liga gleich in die Viertklassigkeit abgestürzten Löwen gewannen das Hinspiel der Aufstiegs-Play-offs zur 3. Liga beim 1. FC Saarbrücken mit 3:2 (1:1). Mölders war mit zwei Treffern der Matchwinner der Gäste. Das entscheidende Rückspiel findet am Sonntag (14.00 Uhr) in München statt.

Bereits in der ersten Spielminute traf Mölders nach einer Ecke und bescherte den Münchnern einen Traumstart. Nach 25 Minuten schwächten sich die Saarbrücker durch eine Rote Karte gegen Kevin Behrens zudem selbst. Trotz Unterzahl jedoch gelang den Platzherren noch vor der Halbzeitpause durch Tobias Jänicke der Ausgleich (44.). Nach weiteren Toren von Nico Karger (47.) und des Saarbrücker Patrick Schmidt (75.) erzielte Mölders mit seinem zweiten Tor des Tages sechs Minuten vor dem Abpfiff den Siegtreffer.