Bayerns Verteidiger kuriert eine Verletzung aus der Champions League aus. Alle Beteiligten im DFB-Camp verbreiten vor der WM Zuversicht.

Das sah schon alles flüssig aus bei Jerome Boateng. Gute Körperspannung, aber auch die nötige Lockerheit. Man braucht sich also keine Sorgen zu machen: die Serie „Training Days“ vom englischen Comedy-Künstler Jack Whitehall, in der dieser vor der WM in Russland einige der berühmtesten Fußballer des Planeten trifft, wird vermutlich einigermaßen lustig. Boateng, der deutsche Abwehrkoloss mit der Affinität zu amerikanischer Popkultur, rappt darin mit Whitehall. Auf Twitter zeigte er seinen Fans jetzt schon mal vorab, wie sich das anhört.

Ob man sich ansonsten auch keine Sorgen um Jerome Boateng machen muss und dessen Pläne, bei der WM in Russland dabei zu sein, ist allerdings weniger einfach zu beantworten. An diesem Freitag findet in München eine Abschlussuntersuchung des 29-Jährigen statt.

Verletzung am Oberschenkel

Der Bayern-Verteidiger hatte sich im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid Ende April eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels zugezogen. WM-Aus hieß es zunächst. Doch Boateng kämpft sich seit einigen Tagen mit Lauftraining zurück. „Er ist da schon ziemlich an die Grenzen gegangen“, sagte Bundestrainer Joachim Löw am Donnerstag im Südtiroler Trainingslager der Nationalelf.

Dort hätte Boateng eigentlich am Freitag mit zwei Tagen Verspätung wie die anderen Bayern-Kollegen anreisen sollen. Aber: „Bei einer solchen Verletzung wollen wir keine Fehler machen. Deshalb entscheiden wir erst nach der Abschlussuntersuchung, ob Jerome schon Freitag oder erst Sonnabend oder Sonntag kommt“, sagte Löw. Der 58-Jährige zeigte sich allerdings zuversichtlich: „Alles ist bei ihm im Plan. Ich denke, er wird im Laufe der nächsten Woche wieder teilweise ins Mannschaftstraining einsteigen.“

Löw braucht Boateng

Für Löw ist das Mitwirken Boatengs in Russland wichtig. Mit 70 Länderspielen ist dieser einer der erfahrensten Spieler im Kader und gehört in der Mannschaft zu den Anführern. Aber auch für Boateng selbst ist das Turnier wichtig. Zuletzt liebäugelte er öffentlich mit einem Wechsel ins Ausland. Dazu aber braucht es von ihm einen flüssigen Auftritt bei der WM.