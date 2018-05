DFB-Pokalsieger Lukas Hradecky verlässt Eintracht Frankfurt und hat bei Bayer Leverkusen unterschrieben. Der 28-Jährige schickte eine besondere Videobotschaft an die Fans.

Trotz der immer noch ungeklärten Zukunft von Nationaltorwart Bernd Leno hat Bayer Leverkusen den finnischen Torhüter Lukas Hradecky vom Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt an den Rhein geholt. Der Schlussmann, der zuletzt im Pokalfinale mit Eintracht Frankfurt die vermeintlich unbezwingbaren Bayern mit 3:1 in die Katakomben des Berliner Olympiastadions schickte, erhält bei Leverkusen einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2023. Leno soll Leverkusen für eine festgeschriebene Ablöse von rund 25 Millionen Euro verlassen können. Der spanische Klub Atletico Madrid und der FC Arsenal haben angeblich Interesse an Leno bekundet.

Hradecky bezeichnete die Entscheidung als "einen wichtigen Schritt in meiner Karriere. Bayer 04 ist ein Aushängeschild der Bundesliga, die Mannschaft spielt schönen, offensiven Fußball und ist Stammgast im Europapokal."

Ab nächster Saison geben wir so viel Gas wie noch nie! Wir sehen uns ab Juli. Lukas Hradecky

Auch Leverkusens Sportchef Rudi Völler sieht in Hradecky einen echten Gewinn für den Kader von Bayer 04. "Hradecky ist ein ausgezeichneter Bundesliga-Schlussmann, verfügt als Nationalspieler auch international über große Erfahrung und hatte in Frankfurt den Status eines absoluten Führungsspielers. Seine Qualitäten hat er zuletzt beim Pokalsieg eindrucksvoll unter Beweis gestellt."

Hradecky stellt sich per Videobotschaft vor - und prostet Fans zu

Per Twitter meldete sich Hradecky nach Bekanntwerden des Wechsels am Mittwochnachmittag (23.05.) aus dem Urlaub und ließ den Bayer-Fans ein paar Worte zukommen. "Ich freue mich schon auf die gemeinsame nächste Saison. Ich wünsche Euch allen einen schönen Sommerurlaub. Prost! Genießt es. Und ab nächster Saison geben wir so viel Gas wie noch nie! Wir sehen uns ab Juli, Ciao."

Die lässige Videobotschaft wurde von seinem finnischen Landsmann Joel Pohjanpalo prompt beantwortet. Ebenfalls auf Twitter hieß dieser seinen neuen Mannschaftskollegen offiziell willkommen: "Erstmal Glückwunsch zum Pokalsieg! Und herzlich Willkommen in Leverkusen."

Zusammen mit Pohjanpalo und Sami Hyypiä ist Hradecky insgesamt der dritte Finne bei der Werkself.