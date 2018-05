Preußen Münster hat am Mittwochnachmittag den Transfer von Kevin Pires-Rodrigues finalisiert. Der neue Mann kommt von den Sportfreunden Lotte.

Der 26-jährige Mittelfeldspieler stand mit einer halbjährigen Unterbrechung insgesamt vier Jahre in Lotte unter Vertrag. Nun freut er sich auf eine neue Herausforderung. "Preußen Münster ist ein geiler Verein mit viel Tradition. Wer möchte nicht vor so vielen Zuschauern auflaufen", sagt der ehemalige portugiesische Junioren-Nationalspieler. An dem ehemaligen RWE-Spieler waren nach Informationen dieser Redaktion auch der belgische Vertreter SK Lierse und holländische Profiklubs interessiert.

Pires-Rodrigues genoss bereits in der Jugend eine erstklassige fußballerische Ausbildung, lief in den Nachwuchsteams von Fortuna Köln, Bayer Leverkusen, dem 1. FC Köln und Alemannia Aachen auf, ehe er sich im Sommer 2010 der zweiten Mannschaft von Schalke 04 anschloss. Von dort führte der Weg des gebürtigen Kölners über ein Engagement bei Rot-Weiss Essen zu den Sportfreunden Lotte, mit denen er 2016 schließlich den Aufstieg in die 3. Liga feiern durfte. Darüber hinaus kann er bereits auf 44 Drittliga- und 163 Regionalligaspiele zurückblicken, hinzu kommen vier Einsätze im DFB-Pokal sowie 14 Einsätze im Verbandspokal.

Lange Leidenszeit ist endlich vorbei

Der in Köln aufgewachsene Deutsch-Portugiese erlitt im März 2017 einen Kreuzbandriss. Acht Monate fiel der technisch-versierte Mittelfeldspieler aus. Im November startete er ein Comeback-Versuch. Dieser missglückte. Nach nur zwei Trainingswochen erlitt Pires-Rodrigues den nächsten Rückschlag: Innenbandriss. Der ehemalige U21-Nationalspieler Portugals musste einen weiteren Monat zuschauen.

Die Saison 2017/18 begann für den beim FC Schalke 04 ausgebildeten Mittelfeldmann erst im Dezember 2017. "Ich bin neun Monate ausgefallen. Das war eine schreckliche Zeit. Glücklicherweise habe ich eine tolle Familie und gute Freunde, die mich in dieser Zeit unterstützt haben. Mein Dank gilt auch Lottes Physiotherapeutin Melanie Hubert. Sie hat unglaubliche Arbeit geleistet. Jetzt freue ich mich auf die zeit bei Preußen Münster", erzählt Pires-Rodrigues.

Pires-Rodrigues ist der fünfte Neuzugang

Der Mann aus Lotte ist nach Jannik Borgmann (eigene Reserve), Rufat Dadashov (BFC Dynamo), Niklas Heidemann (Wuppertaler SV) und Dominik Lanius der fünfte Neuzugang im Kader des SCP-Trainers Marco Antwerpen.

Derweil werden Lennart Stoll (SSV Ulm), Sebastian Mai (Hallescher FC), Nils Körber (Hertha BSC, war ausgeliehen), Nico Rinderknecht (FC Ingolstadt, war ausgeliehen), Adriano Grimaldi (wird mit dem KFC Uerdingen in Verbindung gebracht) sowie Stephane Tritz und Luis Klante (beide Ziel unbekannt) Preußen Münster verlassen.