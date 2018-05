Der SC Wiedenbrück konnte schnell einen Ersatzmann für den abgewanderten Torjäger Aygün Yildirim finden.

Wie RevierSport exklusiv erfuhr, wird ein Oberliga-Torjäger in der kommenden Spielzeit für Wiedenbrück auf Torejagd gehen. Es handelt sich nämlich um David Loheider von der Hammer Spielvereinigung. Der 27-jährige Angreifer wird in Wiedenbrück einen Einjahresvertrag unterschreiben und Aygün Yildirim, der zu den Sportfreunden Lotte wechseln wird, ersetzen. Nach unseren Informationen soll der Transfer zum Wochenende hin auch offiziell verkündet werden. Der gebürtige Recklinghäuser erzielte in der laufenden Saison 13 Treffer (fünf Vorlagen) in 24 Pflichtspiel-Begegnungen.

Loheider spielte einst zwischen 2004 und 2009 fünf Jahre lang in der Schalker Knappenschmiede. Großes Verletzungspech verhinderte Loheiders Profidebüt. Über die Schalker Reservemannschaft, Rot-Weiß Oberhausen, Goslarer SC, SV Wilhelmshaven und den SV Rödinghausen fand er im Sommer 2016 den Weg zur Hammer Spielvereinigung. In 74 Regionalliga-Einsätzen konnte er 19 Tore erzielen. Loheiders Oberliga-Statistik liest sich noch besser: 50 Partien, 23 Buden.

Sechs Abgänge fix, fünf Zugänge auch

Mit David Loheider (Hammer SpVg), Philipp Dieckmann (Arminia Bielefeld U19), Daniel Latkowski (SV Rödinghausen), Tim Geller (Sportfreunde Siegen) sowie Andre Mandt (Wuppertaler SV), der ebenso wie Loheider noch nicht offiziell vorgestellt wurde, aber mit dem sich die Wiedenbrücker nach unseren Informationen auch einig sein sollen, hat der SCW fünf Spieler verpflichtet.

Derweil ist Yildirim nach Kresimir Matovina (VfB Lübeck), Marvin Büyüksakarya (VfR Aalen), Carsten Strickmann (Victoria Clarholz), Julian Wolff (SV Rödinghausen) und Nerciwan Khalil Mohammad (wird mit dem KFC Uerdingen in Verbindung gebracht) der sechste Wiedenbrücker Abgang.

So sieht der aktuelle Wiedenbrück-Kader für die Spielzeit 2018/19 aus:

Tor

Marcel Hölscher

Abwehr

Robin Twyrdy

Tristan Duschke

Marcel Leenemann

Julian Linnemann

Tim Geller (Sportfreunde Siegen)

Philipp Dieckmann (Arminia Bielefeld U19)

Mittelfeld

Daniel Brinkmann

Andre Mandt (Wuppertaler SV)

Omar Diarra

Yannick Geisler

Oliver Zech

Ramazan Yildiz

Daniel Latkowski (SV Rödinghausen)

Angriff

Maximilian Müller

Viktor Maier

David Loheider (Hammer SpVg)

Auslaufende Verträge

Stipe Batarilo

Jeffrey Volkmer

Michel Harrer

Antonyos Celik

Tammo Harder

Pascal Müller

Marco Pollmann