Alemannia Aachen hat am Mittwoch den achten Neuzugang vorgstellt. Der neue Mann kommt mir einer großen Drittliga- und Auslandserfahrung an den Tivoli.

Mahmut Temür wechselt als erfahrener Zweit- und Drittligaspieler zur Alemannia. Der 28-Jährige unterschrieb zunächst für ein Jahr.

Temür ist auf der zentralen Mittelfeldposition sowie auf dem Flügel einsetzbar. Ausgebildet wurde der junge Familienvater in der Jugend des 1. FC Köln, wo er als U19-Akteur mit 28 Toren in 45 Spielen in der A-Junioren Bundesliga auf sich aufmerksam machte. Aachens Cheftrainer Fuat Kilic sagt: „Ich kenne Mahmut schon sehr lange und habe seine Entwicklung stetig verfolgt. Er ist ein überragender Techniker, der seine Qualitäten auch schon höherklassig unter Beweis gestellt hat. Wir hoffen, dass wir ihn so schnell wie möglich körperlich auf ein Topniveau bringen können, damit er seine fußballerischen Qualitäten auf dem Platz zeigen kann.“

65 Mal lief Temür in der 3. Liga für Jahn Regensburg und den FC Rot-Weiß Erfurt auf. Dabei gelangen dem früheren Auswahlspieler fünf Tore. Mit Regensburg stieg der Spielmacher 2012 über die Relegation in die 2. Bundesliga auf. Ein Jahr später ging Temür in die Türkei.

Große Türkei-Erfahrung

Mit dem Klub Mersin Idam Yurdu beendete er die Saison als Playoff-Sieger und stieg in die Süper Lig auf. Anschließend stand Temür bei Adanaspor und in den letzten zwei Jahren beim Drittligisten Karsiyaka unter Vertrag. Insgesamt absolvierte er in der Türkei 110 Profispiele (16 Tore). „Ich wollte unbedingt zurück nach Deutschland und in meine Heimat. Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei der Alemannia und möchte in der nächsten Saison mit meinen Leistungen dazu beitragen, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen“, erklärt Temür

Acht Neuzugänge

Zuvor hatte die Alemannia bereits Manuel Glowacz (SG Wattenscheid 09), Blendi Idrizi (FC Blau-Weiß Friesdorf), Marcel Kaiser (Bonner SC), Mohamed Redjeb (TV Herkenrath), Sebastian Schmitt (Wormatia Worms), Marco Müller (TuS Koblenz) sowie Joshua Holtby (FC Wegberg-Beeck), Bruder des Hamburger Profis Lewis Holtby, für die Spielzeit 2018/19 unter Vertrag genommen. Mahmut Temür ist damit der achte Aachener Zugang für die neue Serie.

So sieht aktuell der Aachener Kader für 2018/19 aus:

Tor

Mark Depta

Abwehr

Peter Hackenberg

Mohamed Redjeb (TV Herkenrath)

Matti Fiedler

Marco Müller (TuS Koblenz)

Alexander Heinze

Mittelfeld

Sebastian Schmitt (Wormatia Worms)

David Pütz

Ilias Azaouaghi

Joshua Holtby (FC Wegberg-Beeck)

Marcel Kaiser (Bonner SC)

Manuel Glowacz (SG Wattenscheid 09)

Mahmut Temür (Karsiyaka/Türkei)

Angriff

Junior Torunarigha

Marc Kleefisch

Blendi Idrizi (FC Blau-Weiß Friesdorf)