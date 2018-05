Nach der Absage für die italienische Fußball-Nationalmannschaft steht Carlo Ancelotti Medienberichten zufolge vor einem Engagement bei Vizemeister SSC Neapel.

Nach einem Treffen am Montag in Rom mit Neapel-Präsident Aurelio De Laurentiis sollte es ein weiteres entscheidendes am Dienstag geben, wie die Gazzetta dello Sport berichtete. Die Nachrichtenagentur Ansa schrieb, dem früheren Bayern-Coach solle ein Vertrag für zwei Jahre mit Option auf Verlängerung vorliegen. Der SSC Neapel hatte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Juventus Turin um den Meistertitel in der Serie A geliefert und war schließlich auf Platz zwei gelandet.