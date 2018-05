Vor dem Finale im Niederrheinpokal berichtete RevierSport über den Wechsel von Jan-Steffen Meier von Rot-Weiss Essen zum Wuppertaler SV. Diesen Weg geht nun der nächste Essener.

Denn am Dienstagabend meldete der WSV die Verpflichtung von Kamil Bednarski, dessen Vertrag an der Hafenstraße am 30. Juni 2018 ausläuft. Der 32-Jährige soll die Offensive der Bergischen verstärken. In dieser Saison durfte Bednarski 28 Mal in der Regionalliga ran. Neun Treffer erzielte er, vier Tore bereitete er vor. Jetzt unterschrieb er für ein Jahr in Wuppertal.

Bednarski freut sich auf die neue Herausforderung: "Ich hatte sehr gute Gespräche mit Manuel Bölstler und Trainer Christian Britscho. Mir wurden hier Wege und Perspektiven für den Verein aufgezeigt, die mich überzeugt haben. Ich hoffe, dass wir den eingeschlagenen Weg des WSV fortführen können. Ich freue mich zudem, wieder mit Gino Windmüller und weiter mit Jan-Steffen Meier zusammenspielen zu können.“

Wuppertal hat bereits sechs Spieler verpflichtet

Mit Jonas Erwig-Drüppel, Angelo Langer (beide SG Wattenscheid 09), Len Heinson (1. FC Bocholt), Daniel Hägler (Wacker Nordhausen), Meier und nun Bednarski hat der WSV bereits sechs externe Spieler verpflichtet. Zudem hat das U19-Duo Tom Meurer und Yusa Alabas Verträge für die erste Mannschaft der Wuppertaler erhalten.

WSV-Sportvorstand Manuel Bölstler über seinen jüngsten Coup: "Kamil ist genau der Spieler, den wir uns für die Offensive noch gewünscht haben. Wir sehen ihn im Sturmzentrum und auf der Position dahinter. Kamil hat seit Jahren in jeder Spielzeit eine wirklich gute Torquote. Er hat so bewiesen, welche große offensive Qualität er hat. Bei unseren Mitteln ist es nicht selbstverständlich, dass wir einen Spieler dieser Qualität und mit dieser Erfahrung von uns überzeugen können. Wir merken momentan einfach eine Euphorie im Verein."

Der WSV hat bereits über 600 Dauerkarten verkauft

Unter anderem wurden bereits über 600 Dauerkarten für die kommende Spielzeit verkauft. Bölstler: "Mit einem Transfer wie dem von Kamil können wir hoffentlich noch etwas mehr Bock auf die kommende Spielzeit machen!"