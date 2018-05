Am Sonntag feierte Rot-Weiß Oberhausen den 2:1-Sieg im Niederrheinpokal gegen Rot-Weiss Essen. Auf dem Transfermakrt hat sich dafür RWE durchgesetzt.

Denn beide Vereine waren bemüht, sich für die kommende Saison die Dienste von Daniel Heber zu sichern. Der steht noch bis zum 30. Juni 2018 bei RWO unter Vertrag. Und wird in der neuen Spielzeit an die Essener Hafenstraße wechseln. In den kommenden Tagen soll der Transfer feststehen, auch wenn es vom Verein noch keine Bestätigung bezüglich dieser Personalie gab. Zuvor wurde auch dem Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach ein Interesse an Heber nachgesagt.

Neben dem 23-Jährigen hatte RWE auch den Aachener Nils Winter auf dem Zettel, zudem noch einen Rechtsverteidiger eines Regionalliga-Konkurrenten. Am Ende hat sich Essen für Heber entschieden. Der soll auf der Rechtsverteidiger-Position Dennis Malura ersetzen, dessen Wechsel sich zum Oberligisten SSVg Velbert nach RS-Infos zerschlagen hat. Malura soll weiter beim Wuppertaler SV auf dem Zettel stehen.

Zurück zu Heber: Der wurde im Finale gegen RWE nicht berücksichtigt, auch deshalb, weil das Interesse auf Essen öffentlich wurde. 27 Mal kam Heber in dieser Saison für die Kleeblätter zum Einsatz. Ein Tor gelang ihm dabei, drei Treffer bereitete er vor.

Damit stünde der dritte Zugang von RWE fest. Zuvor wurden bereits Florian Bichler (SV Elversberg) undKevin Freiberger (SF Lotte) verpflichtet.

Hier gibt es die Übersicht des RWE-Kaders für die neue Saison:

Tor

Robin Heller - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Marcel Lenz - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Abwehr

Philipp Zeiger - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Kevin Grund - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Robin Urban - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Tolga Cokkosan - Vertrag bis 30. Juni 2019

Mittelfeld

Timo Brauer - Vertrag bis 30. Juni 2019

Nico Lucas - Vertrag bis 30. Juni 2019

Ismail Remmo - Vertrag bis 30. Juni 2019

Benjamin Baier - Vertrag bis 30. Juni 2020

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2019

Angriff

Marcel Platzek - Vertrag bis 30. Juni 2020

David Jansen - Vertrag bis 30. Juni 2019

Kai Pröger - Vertrag bis 30. Juni 2019

Florian Bichler (SV Elversberg)

Kevin Freiberger (SF Lotte)