Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat seine Defensivabteilung mit Giuliano Modica verstärkt.

Modica wechselt ablösefrei vom Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern in die hessische Landeshauptstadt. In Wiesbaden erhält er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 plus Option. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen, die sich sehr um mich bemüht haben, haben den Ausschlag gegeben. Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Wiesbaden“, so Giuliano Modica, der mit der Rückennummer 6 spielen wird.

„Giuliano ist im besten Fußball-Alter und überzeugt mit seiner großen Einsatzbereitschaft und kompromisslosen Zweikampfführung. Wir sind absolut sicher, dass er mit seinen Qualitäten dabei mithelfen wird, die in der Rückrunde verlorengegangene Stabilität in der Defensive zurückzugewinnen“, so SVWW-Sportdirektor Christian Hock.

SVWW-Cheftrainer Rüdiger Rehm freut sich ebenso auf den erfahrenen Abwehrspieler aus der Region, der seit seinem zwölften Lebensjahr im Rhein-Main-Gebiet aufgewachsen war: „Giuliano ist in der Innenverteidigung variabel einsetzbar, verfügt über einen guten Spielaufbau und aggressives Zweikampfverhalten. Außerdem bringt er die Erfahrung aus dem Top-Bereich der 3. Liga sowie zuletzt aus der 2. Bundesliga mit."