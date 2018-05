Alemannia Aachen hat einen Tag nach der bitteren Pokalniederlage gegen Viktoria Köln (0:2) den siebten Neuzugang vorgestellt.

Einen Tag nach dem packenden Pokalfinale in Bonn kann die Alemannia den nächsten Neuzugang präsentieren: Von der SG Wattenscheid 09 wechselt Manuel Glowacz zu den Schwarz-Gelben. Der 30-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb in Aachen einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

Bei Cheftrainer Fuat Kilic stand Glowacz schon länger im Fokus. "Wir wollten Manuel bereits im vergangenen Sommer verpflichten. Umso erfreulicher ist es, dass wir nun Einigung erzielen konnten", erklärt Kilic.

Glowacz kommt der reichlich Erfahrung in die Kaiserstadt. Für Köln II, Germania Windeck, FC Schalke 04 II, Viktoria Köln, Sportfreunde Siegen und die SG Wattenscheid 09 absolvierte der gebürtige Kölner über 300 Spiele in der Regional- und Oberliga. In den letzten drei Jahren war Manuel Glowacz Leistungsträger und unumstrittene Stammkraft in Wattenscheid. Mit 68 Torbeteiligungen in 104 Regionalligaeinsätzen hatte Glowacz maßgeblichen Anteil am Abschneiden der 09er. „Manuel hat jedes Jahr eine sehr gute Quote erreicht. Er bringt neben seinen technischen Fertigkeiten eine hohe Spielintelligenz mit und kann brutal gefährliche Standards schießen“, beschreibt Fuat Kilic die Qualitäten des Neuzugangs.

„Für mich war es jetzt Zeit für eine Veränderung und eine neue Herausforderung. Ich kenne Fuat Kilic schon lange und freue mich, dass es nun endlich mit einer Zusammenarbeit geklappt hat“, sagt Manuel Glowacz.

Zuvor hatte die Alemannia bereits Marcel Kaiser (Bonner SC), Mohamed Redjeb (TV Herkenrath), Sebastian Schmitt (Wormatia Worms), Marco Müller (TuS Koblenz) sowie Joshua Holtby (FC Wegberg-Beeck), Bruder des Hamburger Profis Lewis Holtby, für die Spielzeit 2018/19 unter Vertrag genommen.

So sieht aktuell der Aachener Kader für 2018/19 aus:

Tor

Mark Depta

Abwehr

Peter Hackenberg

Mohamed Redjeb (TV Herkenrath)

Matti Fiedler

Marco Müller (TuS Koblenz)

Alexander Heinze

Mittelfeld

Sebastian Schmitt (Wormatia Worms)

David Pütz

Ilias Azaouaghi

Joshua Holtby (FC Wegberg-Beeck)

Marcel Kaiser (Bonner SC)

Manuel Glowacz (SG Wattenscheid 09)

Angriff

Junior Torunarigha

Marc Kleefisch

Blendi Idrizi (FC Blau-Weiß Friesdorf)