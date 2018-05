Die SpVg Schonnebeck befindet sich aktuell auf Platz eins in der Oberliga Niederrhein. Doch auf die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies warten noch zwei schwere Spiele.

In der Oberliga bahnt sich ein Meisterschaftskampf an, der spannend bis zum Schluss bleibt. An der Spitze liegt aktuell die SpVg Schonnebeck, die einen Zähler mehr hat als Verfolger SV Straelen. Allerdings bereitet das Restprogramm den Schwalben aus Schonnebeck Sorgen, denn es geht noch nach Duisburg zum VfB Homberg und eine Woche später zu Hause gegen die Sportfreunde Baumberg.

Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies spricht im Interview über die beiden schwierigen Aufgaben und über die Planung für die kommende Saison.

Dirk Tönnies, für Ihre Mannschaft stehen noch zwei echte Spitzenspiele an. Wie bereiten Sie sich auf diese Begegnungen vor?

Erstmal bereiten wir uns nur auf die Partie gegen den VfB Homberg vor. Das Spiel gegen Baumberg ist noch weit weg, darum kümmere ich mich diese Woche noch nicht. Ansonsten sind die Jungs hochmotiviert und vor allem fokussiert. Wir werden eine gute Trainingswoche haben und hoffen, dass es zu keinen Verletzungen kommt.

Homberg hat in der jüngsten Vergangenheit 3:0 gegen den SV Straelen gewonnen. Was erwarten Sie und wie sieht Ihre Taktik aus, um nicht dasselbe Schicksal zu erleiden?

Beide Mannschaften kennen sich aus dem Effeff. Wir haben Homberg beobachtet, Homberg hat uns beobachtet. Dementsprechend werde ich mir einen Plan zurechtlegen und hoffen, dass es reicht. Ob es am Ende der richtige Plan war, kann ich dann erst am Sonntagnachmittag sagen.

In der Oberliga war am Pfingstwochenende spielfrei. Sehen Sie das als Vorteil oder als Nachteil?

Das ist ein Hin und Her. Der große Vorteil ist natürlich, dass angeschlagene Spieler Zeit hatten, um sich zu regenerieren. Nach der freien Woche stoßen sie jetzt wieder zum Kader. Dazu gehören unter anderem Markus Heppke, André Bley und Leon Engelberg. Auf der anderen Seite ist es ärgerlich, weil die Mannschaft einen wirklich guten Lauf hatte und uns das jetzt ein bisschen aus dem Tritt bringt. Dennoch sehe ich die Pause mit Blick auf die Rückkehrer eher positiv.

Wie sieht die Planung für die kommende Saison aus? Ist es schwierig, weil man noch nicht weiß, in welcher Liga man am Ende aufläuft?

Ich denke, dass wir da weniger Probleme als andere Mannschaften haben. Wir planen unabhängig von der Liga mit demselben Kader. Insgesamt werden 19 Spieler bei uns bleiben. Neue Spieler, die wir holen, verpflichten wir ebenfalls für beide möglichen Klassen. Von daher haben wir schon eine gewisse Planungssicherheit.

Tritt die SpVg Schonnebeck in der kommenden Saison in der Regionalliga an, sollte es mit dem Aufstieg klappen?

Die Lizenz haben wir ja bekommen. Von daher werden wir im Falle der Meisterschaft und des Aufstiegs auf jeden Fall in der Regionalliga spielen.