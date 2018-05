Der SV Straelen liegt in der Oberliga einen Punkt hinter Schonnebeck. Doch die Essener haben noch zwei Spitzenspiele vor der Brust. Straelen will einen möglichen Ausrutscher nutzen.

Am Sonntag tritt der SV Straelen beim SC Düsseldorf-West an. Für Straelen-Trainer Marcus John wird das sicherlich eine besondere und emotionale Partie, denn bis vor gut zwei Monaten war der 43-jährige noch Coach bei den blau-weißen Düsseldorfern. John verbrachte dort eine erfolgreiche Zeit, stieg 2015 mit dem Verein aus der Landes- in die Oberliga auf und schaffte es sogar, ihn in der fünfthöchsten Spielklasse zu etablieren, ehe es ihn im vergangenen März nach Straelen zog.

Doch bei aller Nostalgie werden die positiven Erinnerungen am Wochenende zumindest für 90 Minuten ruhen müssen. Denn Straelen kämpft nach wie vor um den Aufstieg in die Regionalliga. Den Platz an der Sonne hat der Sportverein aber verspielt. Seit der 0:3-Niederlage vor zwei Wochen gegen den VfB Homberg liegt man in der Tabelle einen Punkt hinter dem aktuellen Tabellenführer SpVg Schonnebeck.

Vermeintlich einfacheres Restprogramm für Straelen

Im Vergleich zu den Essenern hat man mit den Spielen in Düsseldorf und am letzten Spieltag zu Hause gegen das bereits abgestiegene Krefeld-Fischeln das mutmaßlich einfachere Restprogramm. Zum Vergleich: Schonnebeck spielt am Wochenende gegen den drittplatzierten VfB Homberg und empfängt in der Woche darauf den Tabellen-Vierten Sportfreunde Baumberg am heimischen Schetters Busch.

Trotzdem warnt John eindringlich, dass auch Straelens Spiele keine Selbstläufer werden. "Das werden schwierige Partien. Wir sind gefordert und müssen diesen einen Punkt aufholen", sagt er mit Blick auf den Meisterschaftskampf. Daher wird bei der Begegnung in der Landeshauptstadt vor allem die Offensiv-Abteilung gefordert sein. Denn rein auf Sicherheit zu spielen, bringt nicht viel. Wobei trotz der Umstände bei einer Niederlage Schonnebecks auch ein eigenes Unentschieden reichen würde, um Platz eins zurückzuerobern. Die Tordifferenz spricht nämlich knapp für Straelen. Doch auf diese Spielereien will sich beim SVS niemand einlassen.

Spielfreie Woche zögert Planungssicherheit hinaus

Auf die Frage, ob das spielfreie Pfingstwochenende von Vorteil gewesen sein könnte, um sich noch einmal mit aller Ruhe auf den Endspurt fokussieren zu können, kann John keine klare Antwort geben. "Das kann man so oder so sehen. Wahrscheinlich wird man es erst nach dem Abpfiff am Sonntag beurteilen können, ob die freie Woche hilfreich war oder nicht", sagt der Trainer. Allerdings macht er auch keinen Hehl daraus, dass es ihm lieber gewesen wäre, wenn man durchgespielt hätte. "Ich wäre gerne eine Woche eher fertig gewesen, auch wegen der Planungssicherheit. Denn momentan müssen wir ja sowohl für die Ober- als auch für die Regionalliga planen."

Läuft es ganz blöd, hat der Verein die Planungssicherheit dennoch bereits am Sonntag, nur wäre in diesem Szenario dann Schonnebeck sicher aufgestiegen. Aber so oder so: Der SV Straelen kann auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken, in der man als Aufsteiger bis zum Saisonende um die Meisterschaft gekämpft hat.