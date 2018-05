Nach den Landespokal-Endspielen werden viele Fans bereits gespannt auf die erste DFB-Pokal-Hauptrunde blicken. Der Termin der Auslosung steht fest.

Die Auslosung der ersten Runde (17. bis 20. August) findet am Freitag, den 8. Juni um 22.15 Uhr im Anschluss an das Länderspiel zwischen Deutschland und Saudi-Arabien statt – die ARD überträgt live. Wir sind ebenfalls gespannt auf wen unsere Revierklubs FC Schalke 04, Borussia Dortmund, VfL Bochum, MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen treffen werden. Da RWO in Lostopf zwei sein wird, könnte es durchaus auch zu einem Revierderby zwischen Oberhausen und den Revier-Klubs aus der 1. und 2. Liga kommen.

Oberhausens Sportchef Jörn Nowak hat keinen Wunschgegner für die erste Runde. "Wir sind jetzt erstmal happy, dass wir das Finale gewonnen haben und mal wieder im Lostopf drin sind. Jetzt nehmen wir es, wie es kommt. Ich träume nicht von einem Großen. Wir wollen vielleicht auch im Pokal vielleicht mal was reißen. Man kann nirgendwo einfacher Geld verdienen als im Pokal. Jetzt freuen wir uns erstmal, dann gehen die Jungs in Urlaub und wir gucken in aller Ruhe auf die Auslosung", sagt Nowak. Für die Qualifikation zur ersten Runde erhält jeder Verein eine Prämie von 159.000 Euro. Die Landespokal-Gewinner, wie RWO, dürfen sich immerhin über 115.000 Euro freuen.

Ein Vertreter aus Westfalen wird noch für das Erstrunden-Teilnehmerfeld gesucht. Der SV Rödinghausen wird in einem Entscheidungsspiel auf den Oberliga-Westfalen-Meister treffen. Mit dem ASC 09 Dortmund, 1. FC Kaan Marienborn und SV Lippstadt dürfen sich vor dem letzten Spieltag in der Oberliga Westfalen noch drei Klubs Hoffnung auf den Titel machen.

Lostopf 1: Bayern München, FC Schalke 04, TSG Hoffenheim, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC, Werder Bremen, FC Augsburg, Hannover 96, FSV Mainz 05, SC Freiburg, VfL Wolfsburg, Hamburger SV, 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Nürnberg, Holstein Kiel, Arminia Bielefeld, Jahn Regensburg, VfL Bochum, MSV Duisburg, Union Berlin, FC Ingolstadt, SV Darmstadt 98, SV Sandhausen, FC St. Pauli, 1. FC Heidenheim, Dynamo Dresden

Lostopf 2: Greuther Fürth, Erzgebirge Aue, Eintracht Braunschweig, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Magdeburg, SC Paderborn, Karlsruher SC, SV Wehen Wiesbaden, SSV Jeddeloh, BSC Hastedt, 1. CfR Pforzheim, Carl Zeiss Jena, Rot-Weiß Oberhausen, Hansa Rostock, SV Drochtersen/Assel, TuS Erndtebrück, BSG Chemie Leipzig, TuS Dassendorf, SSV Ulm, Viktoria Köln, SC Weiche Flensburg, 1860 München, 1. FC Lok Stendal, Wormatia Worms, SV Linx, 1. FC Schweinfurt, Rot-Weiß Koblenz, Energie Cottbus, BFC Dynamo, SV Elversberg, TSV Steinbach, ASC Dortmund/Kaan-Marienborn/SV Lippstadt/SV Rödinghausen