Am Nachmittag hatte RevierSport bereits exklusiv davon berichtet, dass Rot-Weiss Essens Jan-Steffen Meier kurz vor einem Wechsel nach Wuppertal steht. Am Abend wurde Meier als Neuzugang vorgestellt.

Jan-Steffen Meier kehrt nach fünf Jahren an die Hubertusallee zurück. Der Defensivspezialist erhält beim Wuppertaler SV einen Dreijahresvertrag.

Der gebürtige Schwelmer ist in Wuppertal aufgewachsen, spielte bereits im WSV-Löwenstall und zwischen 2011 und 2013 auch in der ersten Mannschaft. Nach Stationen auf Schalke, in Wattenscheid und Essen wechselt der Sechser mit 190 Regionalligaspielen nun zurück in seine Heimatstadt.

"Jan ist Wuppertaler, wohnt hier und kennt den WSV in- und auswendig. Er ist ein sehr guter Passspieler, der in seiner ganzen Spielart und Persönlichkeit voll zu unserem Verein und unseren Jungs passt. Wir sind sehr froh, dass wir ihn zurückholen konnten. Jan ist ein weiterer wichtiger Baustein in unserer Planung", freut sich WSV-Sportvorstand Manuel Bölstler.

"Als Wuppertaler hab ich den Verein in den letzten Jahren intensiv verfolgt und habe gesehen, dass sich das Team stetig verbessert hat. Ich sehe uns in der kommenden Saison nochmal besser aufgestellt. Der Verein hat in der Zukunft einiges vor und ich möchte gern ein Teil davon sein. Der Trainer und Manuel Bölstler haben sich sehr um mich bemüht. Sie haben mir gezeigt, dass sie auf mich bauen und sie mich ganz klar im Mittelfeld sehen. Ich werde am 30. Mai 26 Jahre alt und werde mich jetzt neben dem Fußball auch um eine Ausbildung kümmern. Bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle unterstützt mich der WSV. Mir war es wichtig, dass ich während der Ausbildung weiter in der Regionalliga spielen kann. Da passt ein Wechsel „nach Hause“ natürlich bestens. Ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre beim WSV", ergänzt Meier.

Mit Jonas Erwig-Drüppel, Angelo Langer (beide SG Wattenscheid 09), Len Heinson (1. FC Bocholt), Daniel Hägler (Wacker Nordhausen) und Jan-Steffen Meier hat der WSV bereits fünf externe Spieler verpflichtet. Zudem hat das U19-Duo Tom Meurer und Yusa Alabas Verträge für die erste Mannschaft der Wuppertaler erhalten.

So sieht der aktuelle WSV-Kader für die Spielzeit 2018/19 aus:

Torwart

Sebastian Wickl - Vertrag bis: 30.06.2019

Joshua Mroß - Vertrag bis: 30. 06.2019

Abwehr

Peter Schmetz - Vertrag bis: 30.06.2019

Tjorben Uphoff - Vertrag bis: 30.06.2019

Angelo Langer - Vertrag bis: 30. 06.2019

Len Heinson - Vertrag bis: 30.06.2019

Tom Meurer - Vertrag bis: 30.06.2019

Mittelfeld

Gino Windmüller - Vertrag bis: 30.06.2019

Sascha Schünemann - Vertrag bis: 30.06.2019

Daniel Grebe - Vertrag bis: 30.06.2019

Semir Saric - Vertrag bis: 30.06.2020

Marco Cirillo - Vertrag bis: 30.06.2019

Gaetano Manno - Vertrag bis: 30.06.2019

Daniel Hägler - Vertrag bis: 30.06.2019

Yusa Alabas - Vertrag bis: 30.06.2019

Jan-Steffen Meier - Vertrag bis: 30.06.2021

Angriff

Christopher Kramer - Vertrag bis 30.06.2019

Kevin Hagemann - Vertrag bis: 30.06.2020

Enes Topal - Vertrag bis: 30.06.2019

Jonas Erwig Drüppel - Vertrag bis: 30.06.2019