Mit leeren Händen endete für Lüner SV die Auswärtspartie gegen den Kirchhörder SC.

Der Gastgeber gewann 3:1. Das Hinspiel hatte Lünen mit 1:0 für sich entschieden.

Während der Kirchhörder SC auf die Startelf des Vorspieltages setzte, begannen das Spiel bei Lünen Bozlar, Ziegelmeir, Göke, Büyükdere und Reis statt Cabuk, Uzun, Denizci, Acar und Osmani. Die Weichen auf Sieg für Kirchhörde stellte Markus Scherff, der in Minute 17 zur Stelle war. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Fabian Pfennigstorf das 1:1 für den LSV (44.). Bis Schiedsrichter Timo Franz-Sauerbier (Kalletal) den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Beim KSC kam zu Beginn der zweiten Hälfte Alexander Bernhard für Dustin Maranca in die Partie. Mit einem schnellen Doppelpack (59./60.) zum 3:1 schockte Christian Wazian Lüner SV. Am Schluss fuhr der Kirchhörder SC gegen Lünen auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Sieben Spiele ist es her, dass Kirchhörde zuletzt eine Niederlage kassierte. Die Kirchhörder macht durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zwölften Platz.

Seit sechs Spielen wartet der LSV schon auf einen dreifachen Punktgewinn. Trotz der Niederlage behält der Gast den neunten Tabellenplatz. Der KSC reist schon am Sonntag zum DJK TuS Hordel. Lüner SV trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf die Spvgg Erkenschwick.