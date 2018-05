Die SpVgg Horsthausen erteilte dem SV Zweckel eine Lehrstunde und gewann mit 5:0.

Horsthausen ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der Gast hatte mit 3:0 gesiegt.

In der 27. Minute verwandelte Dennis Kruckow vor 73 Zuschauern einen Elfmeter zum 1:0 für den Aufsteiger. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Michael Lier die Führung der SpVgg Horsthausen aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit einem Wechsel – Berkay Cetin kam für Sebastian Flossbach – startete Zweckel in Durchgang zwei. In der 64. Minute legte Marc Werner zum 3:0 zugunsten von Horsthausen nach. Wenig später kamen Tim Rduch und Marcel Müller per Doppelwechsel für Marcel Schönherr und Lier auf Seiten der SpVgg Horsthausen ins Match (65.). Müller zeichnete mit seinem Treffer aus der 75. Minute dafür verantwortlich, dass keine Zweifel mehr am Sieg von Horsthausen aufkamen. Mit dem Tor zum 5:0 steuerte Kruckow bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (88.). Die SpVgg Horsthausen überrannte den SVZ förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Die Misere des SV Zweckel hält an. Insgesamt kassierte der Gastgeber nun schon neun Niederlagen am Stück. Der Absteiger musste sich nun schon 24-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Zweckel insgesamt auch nur drei Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Mit 104 Toren fing sich der SVZ die meisten Gegentore in der Landesliga Westfalen 3. Nach 31 absolvierten Begegnungen nimmt der SV Zweckel den 17. Platz in der Tabelle ein.

Trotz des Sieges bleibt Horsthausen auf Platz acht. Die Defensivleistung von Zweckel lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen die SpVgg Horsthausen offenbarte der SVZ eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Am 27.05.2018 reist der SV Zweckel zur nächsten Partie zum VfB Günnigfeld. Horsthausen empfängt schon am Sonntag Mengede 08/20 als nächsten Gegner.