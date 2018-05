Mit dem SC Obersprockhövel und dem VfB Günnigfeld trafen sich am Montag zwei Topteams.

Für den Gast schien Obersprockhövel aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:5-Niederlage stand. Im Hinspiel hatte sich der SC Obersprockhövel als keine große Hürde erwiesen und mit 0:3 verloren.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der Gastgeber mit drei Änderungen. Diesmal begannen Zebrowski, Knieps und Schrepping für Aydin, Aydin und Maschotta. Auch Günnigfeld baute die Anfangsaufstellung auf fünf Positionen um. So spielten Plohmann, Kar, Kriesten, Turan und Reiser anstatt Wrede, Schreier, Nkam, Sonntag und Zejewski.

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 150 Zuschauern bereits flott zur Sache. Julian Winschewski stellte die Führung des VfB Günnigfeld her (7.). Bevor es in die Pause ging, hatte Leon Tank noch das 1:1 von Obersprockhövel parat (40.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Zum Seitenwechsel ersetzte Hanifi Dükan von Günnigfeld seinen Teamkameraden Tugay Kar. Gordon Zebrowski trug sich in der 63. Spielminute in die Torschützenliste ein. Serkan Aydin versenkte die Kugel zum 3:1 für den SC Obersprockhövel (79.) Mit dem 4:1 für Obersprockhövel von Moritz Schrepping hatte das Spiel seinen Sieger in der 85. Minute eigentlich schon gefunden. In der 88. Minute legte Ismael Diaby zum 5:1 zugunsten des SC Obersprockhövel nach. Am Ende kam die Obersprockhöveler gegen den VfB Günnigfeld zu einem verdienten Sieg.

Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Obersprockhövel seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt neun Spiele ist es her. Mit 74 geschossenen Toren gehört der SC Obersprockhövel offensiv zur Crème de la Crème der Landesliga Westfalen 3. Obersprockhövel macht durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zweiten Platz.

Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Günnigfeld. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben. Trotz der Niederlage fällt die Günnigfelder in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz fünf. Das nächste Mal ist der SC Obersprockhövel am 27.05.2018 gefordert, wenn man beim VfL Kemminghausen antritt. Am 27.05.2018 empfängt der VfB Günnigfeld in der nächsten Partie den SV Zweckel.