Die TSG Sprockhövel kam im Gastspiel bei Rot Weiss Ahlen trotz Favoritenrolle nicht über ein 3:3-Remis hinaus.

Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Sprockhövel gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass die TSG der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel hatte der Gast für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Ahlen Witt, Oberwahrenbrock, Temur, Mustapha und Ivancicevic für Özgür, Nait Merabet, Alisic, Güney und Lubkoll aufliefen, starteten bei der TSG Sprockhövel Ritz und Cosgun statt Ramaj und Michels.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Kaan Cosgun sein Team in der zwölften Minute. Damir Ivancicevic vollendete in der 20. Minute vor 265 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. In der 21. Minute brachte Tim Christopher Oberdorf den Ball im Netz von RWA unter. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Cosgun bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (33.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Sprockhövel mit einer Führung in die Kabine ging. Mit einem Wechsel – Enes Güney kam für Ivancicevic – startete Rot Weiss Ahlen in Durchgang zwei. Die TSG musste den Treffer von Güney zum 2:3 hinnehmen (51.). Kurz vor Ultimo war noch Emre Karaca zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von Ahlen verantwortlich (81.). Die TSG Sprockhövel ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich RWA noch ein Unentschieden.

Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird Rot Weiss Ahlen alles andere als zufrieden sein. Ein Punkt aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz. Zum Saisonabschluss weist der Gastgeber lediglich sieben Siege vor, denen acht Remis und 15 Niederlagen gegenüberstehen. Nach allen 30 Spielen findet sich der Absteiger in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der Oberliga Westfalen vorbereiten.

Am Ende der Saison steht Sprockhövel im sicheren Mittelfeld auf Platz zehn. Schon am Sonntag ist Ahlen wieder gefordert, wenn man beim SC Hassel gastiert. Die TSG trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf den FC Schalke 04 U23.