Arminia Bielefeld 2 siegte mit 2:1 gegen Eintracht Rheine und verabschiedete sich mit diesem Erfolg in die Saisonpause.

Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Rheine gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass die Rheiner der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel hatte der Gast für sich entschieden und einen 4:0-Sieg gefeiert.

Der DSC 2 startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Nori und Wlotzka für Kording und Jaddoua. Auch Eintracht Rheine stellte um und begann mit Grewe, Weishaupt und Mladenovic für Beckmann-Smith, Osterhaus und Brüggemeyer.

In der 40. Minute verwandelte Connor Wlotzka einen Elfmeter zum 1:0 für Arminia Bielefeld 2. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der 63. Minute stellte Rheine personell um: Per Doppelwechsel kamen Witali Ganske und Emanuel Beckmann-Smith auf den Platz und ersetzten Kevin Grewe und Daniel Mladenovic. Die Fans des FCE unter den 200 Zuschauern atmeten auf, als Philip Fontein in der 87. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. Fynn Hagen Rausch-Bönki stellte schließlich in der 90. Minute vom Elfmeterpunkt den 2:1-Sieg für die Arminia 2 sicher. Am Schluss gewann die Arminen gegen Eintracht Rheine.

Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird der DSC 2 alles andere als zufrieden sein. Drei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz. Zum Saisonabschluss weist Arminia Bielefeld 2 lediglich sieben Siege vor, denen zwei Remis und 21 Niederlagen gegenüberstehen. Gäbe es einen Titel für die löchrigste Defensive, bekäme ihn die Arminia 2. Mit 67 Gegentoren kassierte der DSC 2 die meisten Treffer. Dieses Mal entkommt Arminia Bielefeld 2 nur knapp dem Abstieg. Nach 30 Spielen steht die Arminia 2 auf Platz 15.

Mit 62 Gegentoren gab die Hintermannschaft von Rheine in dieser Spielzeit ein ziemlich betrübliches Bild ab. Am Ende der Saison steht der FCE im sicheren Mittelfeld auf Platz acht. Für Eintracht Rheine geht es schon am Freitag weiter, wenn man den FC Gütersloh empfängt.