Jeweils einen Punkt holten der Türk.

SC Hamm und der FC Overberge an diesem Montag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Der vermeintlich leichte Gegner war Hamm mitnichten. Der Gastgeber kam gegen Overberge zu einem achtbaren Remis. Der FC Overberge war im Hinspiel gegen den Türk. SC Hamm zu einem knappen 1:0-Sieg gekommen.

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 25 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Serkan Gül war es, der in der vierten Minute zur Stelle war. Nach 33 Minuten beförderte Hamm das Leder zum 2:0 ins gegnerische Netz. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Türk. SC Hamm. Bei Overberge kam zu Beginn der zweiten Hälfte Özkan Saka für Görkem Gülpinar in die Partie. Philipp Pötter witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für den Gast ein (58.). Mit seinem Treffer aus der 89. Minute bewahrte Samet Ayyildiz seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als Schiedsrichter Hendrik Rottkord (Oelde) die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Hamm noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. In der Verteidigung des Türk. SC Hamm stimmt es ganz und gar nicht: 81 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nach 28 absolvierten Begegnungen nimmt die Hammer den 15. Platz in der Tabelle ein.

Für den FC Overberge sprangen in den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte heraus. Ein Punkt reicht Overberge, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 37 Punkten steht die Overberger auf Platz neun. Die nächste Station von Hamm am 27.05.2018 heißt der VfR Sölde. Das nächste Mal ist der FC Overberge am 27.05.2018 gefordert, wenn der BV Brambauer-Lünen zu Gast ist.