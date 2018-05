Beim FC Roj gab es für den VfR Sölde nichts zu holen.

Der Gast verlor das Spiel mit 2:6. Das Hinspiel hatte Roj bei Sölde mit 3:0 für sich entschieden. Letztlich kam der FC Roj gegen den VfR Sölde zu einem verdienten 6:2-Sieg.

Sechs Spiele ist es her, dass Roj zuletzt eine Niederlage kassierte. Der Gastgeber bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt elf Siege, vier Unentschieden und 14 Pleiten. Durch die drei Punkte gegen Sölde verbessert sich der FC Roj auf Platz acht.

In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den VfR Sölde, sodass man lediglich sechs Punkte holte. In der Tabelle liegt der Aufsteiger nach der Pleite weiter auf dem fünften Rang. Roj reist schon am Sonntag zur TuS Hannibal. Sölde empfängt schon am Sonntag den Türk. SC Hamm als nächsten Gegner.