Durch ein 3:1 holte sich der SC Weitmar 45 drei Punkte beim BV Herne-Süd.

Weitmar ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel hatte der Gast mit 1:0 für sich entschieden.

Herne-Süd nahm in der Startelf eine Veränderung vor und begann die Partie mit Uzun statt Sporea. Auch der SC Weitmar 45 tauschte auf vier Positionen. Dort standen Siebrecht, Berg, Murru und Verres für Dahms, Wozniak, Omidvand und Hustert in der Startformation.

Jan-Paul Vitt brachte Weitmar in der 15. Minute nach vorn. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der Halbzeit nahm der BV Herne-Süd gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Lennart Leipski und Leon Soltysiak für Erkan Uzun und Klintes Toska auf dem Platz. Für das 2:0 des SC Weitmar 45 sorgte Steven Murru, der in Minute 49 zur Stelle war. Benedikt Siebrecht legte in der 60. Minute zum 3:0 für Weitmar nach. Soltysiak beförderte das Leder zum 1:3 von Herne-Süd über die Linie (87.). Am Ende schlug der SC Weitmar 45 den BV Herne-Süd auswärts.

Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Herne-Süd etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte der Gastgeber. Der BV Herne-Süd kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 20 zusammen hat. Ansonsten stehen noch fünf Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. In der Verteidigung von Herne-Süd stimmt es ganz und gar nicht: 94 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nach 29 absolvierten Begegnungen nimmt der BV Herne-Süd den 16. Platz in der Tabelle ein. Trotz des Sieges bleibt Weitmar auf Platz drei. Die nächste Station von Herne-Süd am 27.05.2018 heißt der FC Altenbochum. Am 27.05.2018 empfängt der SC Weitmar 45 in der nächsten Partie Fortuna Herne.