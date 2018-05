Vor dem Niederrhein-Pokalfinale zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen ist es in einem Oberhausener Linienbus zu Ausschreitungen gekommen.

In einem Bus der Linie 185 in Oberausen haben Essener Anhänger randaliert. Die Polizei Oberhausen sei in diesen Minuten auf dem Weg zum Ort des Geschehens und kündigt an, "alle Versuche von Randale und Chaos aller Seiten sofort und robust unterbinden".

Die Polizei hat die Partie zwischen RWO und RWE als Hochrisikospiel eingestuft und angekündigt, beide Fan-Lager bei der Anreise strikt zu trennen. Bis zu 15.000 Zuschauer werden im Stadion Niederrhein erwartet. Die Polizei bereitet sich intensiv auf einen Großeinsatz vor. Gerade die Parksituation ist knifflig.

Keine öffentlichen Parkplätze am Stadion Niederrhein

Durch die Bauarbeiten für das Bahn-Projekt Betuwe stehen neben dem Stadion Niederrhein keine öffentlichen Parkplätze bereit. Dies bedeutet: Der Schotterparkplatz hinter der Köpi-Arena am Centro wird zum Stadionparkplatz umfunktioniert. Auch das angrenzende Parkhaus (P 8) ist für Stadionbesucher reserviert.

Ein Nachteil: Der Weg zum Stadion ist weiter als sonst. Die Polizei plant, Fans, die mit dem Auto anreisen, fußläufig vom Centro über Teile der Siedlung Grafenbusch bis zur Konrad-Adenauer-Allee zu leiten. Dort erfolgt eine Fan-Trennung: Über die Ampeln gelangen die Oberhausener Fans über die Lindnerstraße zum Stadion. Die Siedlung Grafenbusch ist am Montag ausschließlich für die Anlieger befahrbar sein. Die Lindnerstraße wird bereits vormittags ab den Einmündungen Graf-Zeppelin-Straße und Konrad-Adenauer-Allee komplett für den Individualverkehr gesperrt. Für Essener Anhänger, so erklärt die Polizei, geht es über die Wege auf beiden Kanalseiten zum Stadion.

Ebenfalls neu: Die Shuttlebusse für RWO-Fans halten vor der neuen Revierkrafttribüne und fahren über die Buschhausener Straße zu ihren Haltepunkten. Auch hier plant die Polizei, massiv in den Verkehr einzugreifen, um die Fahrzeugströme vom Stadion schneller bewegen zu können.