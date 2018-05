Antonio Rüdiger hat vor Beginn der WM-Vorbereitung ein Ausrufezeichen gesetzt.

Mit einer überragenden Leistung besaß der Innenverteidiger des FC Chelsea einen großen Anteil am 1:0-Sieg im FA-Cup-Endspiel seines Clubs gegen Manchester United. Während Bundestrainer Joachim Löw in Berlin im deutschen Pokalfinale sah, wie Rüdigers Nationalmannschafts-Kontrahenten Mats Hummels und Niklas Süle mit dem FC Bayern 1:3 gegen Eintracht Frankfurt verloren, nutzte der Fußball-Profi das Londoner Wembley-Stadion am Samstag zur perfekten WM-Bewerbung.

Den Offensivstars von Manchester United ließ er nicht den Hauch einer Tor-Chance. In den englischen Medien bekam Rüdiger dafür durchweg Bestnoten. "Die Chelsea-Fans lieben ihn, und jeder konnte sehen, warum. Dominant und stark", schrieb die BBC. "Überzeugend und aggressiv. Der deutsche Verteidiger genoss seine Nominierung und lieferte eine starke Leistung in Chelseas Abwehr", lobte ihn "The Telegraph". Auch Rüdiger selbst wusste, was dieser Triumph mit den Blues wert war. "Das beste an solch einem Titelgewinn ist immer: Das kann dir, egal was kommen wird, nie mehr jemand wegnehmen."

Deswegen ließ sich der frühere Stuttgarter nach dem Spiel richtig gehen. Der Defensivspieler gehörte nicht nur auf dem Rasen während der 90 Minuten zu den Aktivposten seiner Mannschaft, auch beim Feiern stach er mit erstaunlichen Tanzeinlagen heraus. "Nach Abpfiff in der Kabine gab es einfach kein Halten mehr. Und wenn dann auch noch gute Musik läuft, kann man das schon einmal machen", erklärte Rüdiger der Deutschen Presse-Agentur seinen spontanen Gefühlsausbruch.

Der Belgier Eden Hazard erzielte per Foulelfmeter in der 22. Minute den Siegtreffer gegen Manchester United mit Startrainer José Mourinho. "Mein erster Titel in meinem ersten Chelsea-Jahr. Ich bin sehr glücklich", sagte Rüdiger. "Gerade nach so einer Saison mit dem Verpassen der Champions League ist es enorm wichtig, einen Pokal hochzuhalten." Seinem Trainer Antonio Conte dürfte der Cupsieg nicht mehr geholfen haben. Dem Italiener droht in Kürze die Entlassung.