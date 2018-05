RB Leipzig bedient sich angeblich bei seiner "Filiale" in New York. Wie US-Medien berichten, steht der 19 Jahre alte Tyler Adams vor einem Wechsel in die Fußball-Bundesliga.

Der Mittelfeldspieler der New York Red Bulls gilt als das derzeit größte US-Talent in der nordamerikanischen Profiliga MLS. Unklar soll noch sein, ob Adams bereits im Sommer nach Leipzig wechselt oder erst im Winter und damit nach dem Ende der MLS-Saison. Adams ist der einzige Spieler, der seit dem Beginn des Neuaufbaus der US-Nationalmannschaft in allen drei Spielen unter Coach Dave Sarachan in der Startelf gestanden hat. Er spielte außerdem eine tragende Rolle beim Einzug der Red Bulls ins Halbfinale der Champions League des Kontinentalverbandes CONCACAF. Im vergangenen Jahr kam er für den ehemals MetroStars genannten Klub 24-mal in der MLS zum Einsatz.

Zur Startseite