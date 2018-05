Die Halbzeitpause zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt musste verlängert werden. Der Grund: Pyro-Chaoten auf beiden Seiten.

Schon vor dem Anpfiff sorgten Frankfurter für den ersten negativen Knalleffekt. Böller wurden gezündet und es gab geschmacklose Plakate. Zum einen gegen den DFB-Präsidenten Reinhard Grindel, zum anderen gegen Bayern-Trainer Jupp Heynckes (Heynckes lebt - Stand jetzt).

Nach der Pause wurde in beiden Kurven massiv Pyrotechnik gezündet. Zunächst in der Kurve der Eintracht, zudem knallten immer wieder Böller. Dann brannte es auch in der Bayern-Kurve lichterloh. Mit fünf Minuten Verspätung wurde der zweite Durchgang schließlich angepfiffen. Immer noch gab es dichte Rauchwolken, die erst Minuten später wieder eine klare Sicht auf das Spielfeld zuließen. Als die Sicht wieder gut war, schlugen die Bayern zu. Robert Lewandowski erzielte mit der ersten Chance nach der Pause den verdienten Ausgleich für die Bayern. Nach einem Traumpass von Niklas Süle auf Kimmich fand der in der Mitte Lewandowski, der seine dritte Chance nutzen konnte. In der Folge gab es wieder eine brennende Bayern-Kurve. In einem anderen Block als in der Pause - das macht es aber nicht besser.

Und auch dabei blieb es nicht: Nach der großen Möglichkeit durch Lewandowski zum 2:1 folgte in der 76. Minute das dritte Pyrovergehen der Bayern. Am Ende stand es 4:3 für die Bayern - eine traurige Pyro-Bilanz an einem denkwürdigen Tag, da die Eintracht den haushohen Favoriten aus München mit 3:1 besiegen konnte.

Bereits vor der Partie fielen die Zuschauer negativ auf. Im Rahmen des Frankfurter Fanmarsches zum Stadion gab es die ersten Rauchbomben und Pyrofackeln.