Hola a todos! Con el partido de hoy se acaba la temporada y también mi tiempo en el Sevilla. Fue la primera vez que salí de mi país, la primera vez lejos de mi familia y lo más difícil, la primera vez viviendo con otro idioma. Aunque no jugué mucho y no tuve muchas posibilidades de mostrar mis habilidades en mi posición salgo con la cabeza arriba de Sevilla. Me encantó jugar 94 minutos contra Liverpool, jugué en Camp Nou, Bernabéu y Old Trafford! Viví momentos inolvidables, hice compañeros, aprendí de grandes jugadores y también a luchar más todavía. Me siento parte de Sevilla, aunque fui un jugador empréstado, toda la gente me ha tratado muy bien y la afición mucho más! No voy olvidar nunca esa canción! Gracias Sevilla! Gracias a mis compañeros y todo el equipo del club ! Gracias afición ! Estoy seguro que nos vemos algún día en el nervion ! Nunca se rindan. Un abrazo! 💪🏼💪🏼

A post shared by Johannes Geis (@geisinho5) on May 19, 2018 at 9:27am PDT