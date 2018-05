Mario Götze reist mit dem BVB in die USA – weil Nationaltrainer Löw ihn nicht zur WM mitnehmen wollte.

Selten wohl hat Mario Götze eine Reise mit weniger Begeisterung angetreten als jene, die heute um neun Uhr in Dortmund beginnt und ihn über München nach Los Angeles führen wird. Auf diesen Marketing-Trip eine Woche nach Saisonende haben zwar auch die Kollegen nur sehr begrenzt Lust. Aber Götze hatte sich ja noch bis vor kurzem die berechtigte Hoffnung gemacht, auf die Reise in die USA zugunsten einer anderen Unternehmung verzichten zu können: dem Trainingslager mit der deutschen Nationalmannschaft in Südtirol. Doch Joachim Löw verzichtete auf den 25-Jährigen, nahm ihn nicht einmal ins erweiterte Aufgebot. „Es war nicht seine Saison. Er hat nicht seine Form gezeigt, die er bringen kann“, begründete der Bundestrainer seine Entscheidung.



Und so gehört der Mittelfeldspieler zur Dortmunder Reisegruppe, die nun noch drei Tage die USA bereisen wird. Neben dem US-Nationalspieler Christian Pulisic dürfte Götze der mit Abstand bekannteste Spieler sein, der zum Aufgebot gehört, den Siegtorschützen bei einer Weltmeisterschaft kennt man auch in Nordamerika, wo Fußball traditionell nicht zu den größten Sportarten zählt. Die PR-Strategen des Klubs dürften also nicht unglücklich sein, dass eines ihrer bekanntesten Gesichter nun dabei ist und an den diversen Marketingaktivitäten, die geplant sind, teilnehmen kann.

Andererseits geben sie sich alle Mühe, ihren Star mit Samthandschuhen anzufassen. Öffentliche Auftritte vor Journalisten etwa wollen sie ihm noch nicht zumuten. Als sich die verbliebenen Mitspieler, die nicht verletzt oder zur WM berufen sind, am Donnerstag bei einem Benefizturnier in Herne zu einem 0:1 gegen den Oberligisten Westfalia Herne und einem 4:1 gegen den Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel mühten, durfte Götze in Dortmund bleiben – die öffentliche Aufmerksamkeit kurz nach der WM-Ausbootung wollten die Verantwortlichen ihrem Spieler nicht zumuten.

Denn die Saison war ohnehin eine schwierige für den noch immer so hochbegabten Edeltechniker: Im Sommer kehrte er zurück auf den Platz, nachdem er wegen einer Stoffwechselerkrankung ein halbes Jahr hatte aussetzen müssen. Und kaum kam er in Schwung, verletzte er sich am Fuß und fehlte wieder wochenlang. In der Winterpause der nächste Neuanfang, doch so richtig in Tritt kam der Mittelfeldspieler nicht mehr. Einige ordentliche und wenige gute wechselten sich ab mit vielen durchwachsenen Auftritten, im entscheidenden letzten Saisonspiel in Hoffenheim ließ in Trainer Peter Stöger 90 Minuten auf der Bank schmoren.

Das ist für einen gewöhnlichen Spieler schon schwer zu ertragen, doch rund um Götze ist die öffentliche Aufregung immer ein bisschen größer – bei diesem Spieler, der einst als Wudnerkind des deutschen Fußballs galt und dieses Versprechen mit dem WM-Siegtor kurzzeitig einzulösen schien, ist die Fallhöhe gewaltig.

Dazu mag auch Bundestrainer Löw beigetragen haben, der ihn damals mit dem Satz „Zeig der Welt, dass du besser bist als Messi“ ins Finale gegen Argentinien schickte und dieses Satz später in einem unbedachten Moment öffentlich machte – möglicherweise ein Fehler, meint Löw heute: „In dem Moment habe ich nicht daran gedacht, was danach passieren wird“, sagte der Bundestrainer auf einer Veranstaltung der Bild-Zeitung in Berlin. „Das hat Mario in den nächsten Monaten nicht unbedingt geholfen.“ Es sei ein spontaner Einfall gewesen, so Löw. „Ob das im Nachhinein gut war, weiß ich auch nicht. Daran ist er im Nachhinein gemessen worden.“

Eine späte Einsicht – die Götze auf seiner schweren Reise nach Los Angeles allerdings kaum trösten dürfte.